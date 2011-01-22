El equipo jurídico del gobernador del Magdalena Omar Diazgranados Velásquez demostró con sencillos argumentos jurídicos la confusión que habría tenido el ministro del Interior Germán Vargas Lleras al anunciar la expedición de un nuevo decreto para suspender al mandatario y nombrar otra vez en su reemplazo al general ( e ) Manuel José Bonett Locarno.

El abogado Jaime Cárdenas González explicó que la solicitud hecha el jueves por la contralora de la Nación Sandra Morelli en el sentido de ratificar la suspensión de Diazgranados 'es un acto que no tiene la suficiencia legal para que pueda ser ejecutada por la Presidencia de la República'.

Dijo que todos los ciudadanos, sin excepción, tienen derecho a disentir y opinar, pero también es cierto que todas las decisiones que tomen las autoridades de la República tienen que estar fundamentadas en la legalidad y el ordenamiento jurídico'.

'Un juez constitucional – en este caso el 4º Penal Municipal, precisó en un fallo con plena eficacia, que la suspensión inicial de Omar Diazgranados por parte de la Contraloría General de la República, no compartió los presupuestos legales y constitucionales que debían inspirarla', anotó.

Con base en el anterior concepto – agrega el abogado - el juez del caso, Andrés Lafaurie Baquero, resolvió declarar y dejar sin efecto la resolución expedida por la Contraloría mediante la cual suspendió al mandatario departamental y ordenó al Presidente de la República hacer efectiva esta medida.

'Entonces, no puede haber una nueva suspensión dentro del mismo proceso porque en estos momentos esa suspensión no existe en el mundo jurídico, es decir, no tiene validez precisamente por efectos del fallo del Juez Cuarto', comentó Cárdenas González. Recalcó que 'la Contraloría no puede ratificar lo que no existe en el mundo jurídico'.

El jurista Jaime Cárdenas González, a quien el Consejo Seccional de la Judicatura investiga por ser actor de una flagrante actuación temeraria en el inicio de otra acción tutelar por los mismos hechos, según lo define el Tribunal Administrativo del Magdalena, manifestó que no ha sido así y que actuó conforme a la norma jurídica.

'Si bien es cierto que el Tribunal Administrativo del Magdalena consideró que al haber presentado la acción de tutela ante el Juez Cuarto Penal se incurrió en temeridad, es una posición respetable pero jamás compartida porque hemos actuado con el convencimiento y disciplina que nos da el estudio a la ley', precisó.

Por Agustín Iguarán González