Archivo particular

El Partido Verde concentra desde hoy en Barranquilla sus directivas nacionales, locales y regionales a hacerse un examen de conciencia con miras a las elecciones del 30 de octubre, con el propósito de sacar el mejor provecho del capital político alcanzado en las elecciones presidenciales.

Este encuentro, que culminará mañana con un documento de compromisos concretos, buscará 'definir los perfiles de quienes ameriten el aval del Partido Verde. Para ello se establecerá un control riguroso con el fin de que sólo aquellos que pasen la prueba, obtendrán el ‘sello verde’ para ser candidatos por nuestra colectividad a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos', dijo Gilma Jiménez, una de los cinco senadores que agrupa el Partido Verde. Los otros cuatro senadores ‘verdes’ sonJorge Londoño, John Zudarsky, el valduparense Féliz Varela y el barranquillero radicado en Bogotá Iván Name Vásquez. Los tres representantes a la Cámara son los bogotanos Alfonso Prada y Ángela María Robledo, y el boyacense Carlos Andrés Amaya.

Ellos y el ex candidato presidencial Antanas Mockus, y los ex alcaldes Luis Eduardo Garzón (Bogotá) y Sergio Fajardo (Medellín), presidirán las jornadas de estos dos días en el hotel Puerta del Sol, junto con los 8 congresistas y los directivos departamentales del Partido Verde.

En el Atlántico los líderes de esta colectividad son la ex candidata al senado Virginia Gómez, Álvaro Suescún y Diógenes Rosero.

no viene peñalosa. Uno de los grandes ausentes será Enrique Peñalosa, quien envió una carta en la cual explica los motivos por los cuales no estará en estos retiros espirituales. Al parecer no quiere crear un escenario de controversias por su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, en nombre de los ‘verdes’. Aspiración por la cual ya públicamente expresó sus simpatías el ex presidente Álvaro Uribe, un contradictor natural del Partido Verde.

'Procuraremos candidatos propios a cargos públicos y corporaciones, pero sin correr el riesgo de hacer el ridículo con candidaturas sin posibilidades ni futuro', dice Rosero.

En la cumbre de Barranquilla se definirán no solo pautas ideológicas y programáticas, sino normas precisas con el fin de evitar que se cuelen candidatos indeseables que luego pongan en la picota pública al Partido.

Gilma Jiménez, quien es miembro de la comisión accidental del Congreso de la República para la emergencia invernal junto con el representante a la Cámara Alfonso

Prada, recorrió ayer el sur del Atlántico. Después de vivir esa experiencia considera que el Partido Verde debe convertirse en una especie de aguijón para que las comunidades elijan únicamente a aquellas personas comprometidas con su entorno. En el caso de la Asamblea del Atlántico, líderes comunitarios de los pueblos del sur le contaron que hay diputados que salieron con los votos de esas esperanzadas comunidades y no han ido a llevarles ni una colombina en medio del desastre que viven. Se olvidaron por completo de ellos.

Panorama confuso. El taller que se hará hoy y mañana diseñará lo que será la escuela del buen gobierno, para lo cual se requieren los mejores hombres y mujeres en gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.

En cuanto a Barranquilla y el Atlántico, los dirigentes ‘verdes’ confiesan que hay un panorama confuso. Mucho candidato y pocos respaldos sólidos.

En estas materias ya se barajan nombres. Para la Alcaldía de Barranquilla algunos ‘verdes’ le han propuesto a la ex ministra y ex congresista barranquillera Cecilia López Montaño que se le mida. También está en la baraja el arquitecto y escritor Ignacio Consuegra. Para la Gobernación del Atlántico no se descartan alianzas, y se ve con simpatía el nombre de José Antonio Segebre Berardinelli. Pero aseguran que 'no hay nada definido'. Por ahora.

Gilma fue a Sabanalarga

Luego de un recorrido por albergues de Sabanalarga, la senadora Gilma Jiménez le hizo un reconocimiento a las autoridades de esta localidad y del Departamento por la forma como vienen tratando el tema de las personas que están refugiadas en las escuelas, pero le preocupa que el 75% de los damnificados del Sur están en esta población y de acuerdo a una resolución de la Secretaría de Educación Departamental las clases deben iniciar el próximo 24 de enero.

'El Gobierno Nacional tiene que vigilar eso porque la mayoría de damnificados está en los centros educativos y estos requieren una inversión porque obviamente tienen deterioro derivado de esta ocupación por las emergencias'. Agregó que en Sabanalarga hay 21 instituciones con afectados. Expresó su preocupación por la nutrición de los niños ya que durante su visita, los damnificados le dijeron que están cansados de tanto comer atún y granos. 'Los niños requieren otro tipo de alimentación y en el tema de salud quedan advertidos ya fue sancionada la ley de salud que es capítulo diferencial para niños y adolescentes. En Magangué ya se murió una niña y en Sabanalarga hay una niña a punto de una parálisis facial'. ADLH