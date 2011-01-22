Archivo particular

Presentarán proyectos para favorecer a excombatientes ilegales

El jefe único del liberalismo, Rafael Pardo, anunció que la colectividad presentará dos nuevas iniciativas de Ley en el tema de paz. Una de ellas busca brindarles calidad de vida a los excombatientes del conflicto, no solo a los que estuvieron representando a los grupos armados ilegales, sino también a los soldados y policías que han participado en el conflicto en nombre de la sociedad.

Piden aclarar destinación de la plata por venta de Ecopetrol

Varios senadores de la República solicitaron al Gobierno aclarar la destinación de los recursos que se obtengan por la venta del 10% de las acciones de Ecopetrol. La petición busca que gran parte del recaudo de la venta se destine a pagar el pasivo pensional de las FF.MM, y no a subsanar los daños causados por la emergencia invernal, tal como se había concebido inicialmente. La propuesta será presentado al Congreso.

Parody será candidata independiente a la Alcaldía de Bogotá

La ex congresista Gina Parody confirmó que será candidata a la Alcaldía de Bogotá en los comicios del próximo 30 de octubre, y se presentará como independiente. Si bien el tema se venía manejando desde hace varias semanas, al parecer la oficialización solo se hará en el mes de mayo. Luego de retirarse del Congreso, Parody está cursando estudios en la Universidad de Harvard.