Isaías Cárdenas

La historia de la Gobernación del Magdalena parece no tener final, pues en las últimas horas se comenzó a escribir un nuevo capítulo, que incide negativamente en las condiciones de esa división políticoadministrativa.

Cuando ya parecía que el titular de la dependencia, Omar Díazgranados, se estabilizaría en el poder, después de un fallo de tutela que lo restituyó en su cargo, se conoció el anuncio del Ministerio del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, diciendo que es respetuoso de la decisión adoptada por la Contraloría General de la República, hecho que obliga nuevamente a un cambio, para ubicar al mando al general retirado Manuel José Bonett Locarno.

El titular de la Cartera política señaló en horas de la mañana de ayer que el Gobierno Nacional acata la petición de la Contraloría.

El alto funcionario gubernamental explicó, además, que en las próximas horas se expediría el decreto que determina la suspensión del mandatario seccional, para que quede a cargo, otra vez, el general Bonett.

Vargas Lleras agregó que esta decisión se fundamenta en otras cuestiones aparte de las irregularidades cometidas en contratos para la compra de implementos estudiantiles.

'La Contralora Sandra Morelli emitió una solicitud para que se proceda a suspender al Gobernador, y el Gobierno acata esa decisión de la Contralora', expresó el Ministro.

Al respecto, Omar Ricardo Díazgranados Velásquez, gobernador del Magdalena, dijo desde su despacho en Santa Marta que no conoce una nueva solicitud de suspensión, que según, habría hecho la Contraloría General de la República.

'Solo por versiones de prensa he sabido que la Contraloría General habría solicitado una nueva suspensión y por tratarse de una comunicación que no me notifican oficialmente me abstengo de darle respuesta a un tema como este', anotó el Mandatario.

El líder del gobierno departamental recordó que frente a todos los eventos jurídicos que aparezcan en contra de su mandato, hará lo que le permita la ley para amparar sus derechos.

Omar Díazgranados Velásquez, lidera en estos momentos todas las tareas del gobierno departamental para atender las necesidades de los magdalenenses, especialmente las de aquellos que fueron golpeados por la ola invernal.

Todo parece indicar que ante tales circunstancias sería un juez del circuito de Santa Marta, superior del juez penal, el que decida cuál será la suerte que corra el gobernador titular y, en una instancia superior, el Gobierno acudiría a la Corte Constitucional.

A pesar del fallo del juez penal en la presente semana, Díazgranados deberá dejar el cargo. Informaciones oficiales indican que Omar Diazgranados enfrenta 32 procesos disciplinarios, fiscales y penales por denuncias de corrupción.

El vocero del Gobernador

Omar Díazgranados nombró como vocero departamental a Elkín carbonó, quien realizó un comunicado de prensa en el que solicitó al presidente Juan Manuel Santos abstenerse de darle cumplimiento a la solicitud de suspensión proferida por la Contraloría General de la República, porque desconoce la sentencia de un Juez Constitucional, cuyo fallo dejó incólume el Tribunal Administrativo del Magdalena'.

Así mismo, se lee que 'la manera como ha discurrido la controversia jurídica alrededor de la suspensión del gobernador, está siendo aprovechada por algunos sectores políticos que desean asumir el control de la gobernación para sacar ventajas electorales y politiqueras'.

Por Agustín Iguarán