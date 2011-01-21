Definen fecha para reanudar licitación para compra de carros

La Presidencia del Senado definió el 26 de enero como fecha para reanudar la licitación pública No.008 de 2010, relacionada con la contratación para el arrendamiento de vehículos blindados nivel IIIA y Nivel superior, tipo camioneta, doble tracción (4 x 4), cinco (5) puertas, sin conductor, para ser utilizados por los senadores y demás servidores públicos vinculados a la corporación.

Proponen ampliar el período presidencial en Colombia

Cuando ni siquiera van seis meses del actual gobierno, desde el Congreso de la República se comenzó a manejar la idea de la ampliación del periodo presidencial a cinco años. El promotor de la iniciativa es el representante a la Cámara por Bogotá, Wilson Gómez, de la U, y quien explicó que 4 años son pocos para realizar muchas de las ideas de un plan de gobierno.