El Heraldo

La capital del Atlántico será la sede, a partir de mañana, de la reunión de la Dirección Nacional del Partido Verde, la cual servirá para diseñar su estrategia con miras a hacer frente a las elecciones locales del próximo 30 de octubre. El evento se extenderá hasta el domingo.

De acuerdo con fuentes de la propia colectividad, cerca de 35 personas que hacen parte de la Dirección Nacional del Partido, entre las cuales están sus cinco parlamentarios, los ex alcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, Enrique Peñalosa y Antanas Mockus y de Medellín, Sergio Fajardo, así como directivos regionales, estarán presentes, en la primera jornada (sábado), en la que se hablará sobre las escuelas de gobierno, las alianzas con otros partidos y la entrega de avales.

Entre tanto, el día domingo se realizará un taller con los asistentes.

Sobre los alcances del encuentro, el ex candidato a la Vicepresidencia de la República y ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, aseguró que en lo fundamental de lo que se trata es de enrutar al Partido Verde en la dirección de las elecciones del 30 de octubre.

Así mismo, dijo que hay que reconocer la importancia y el trabajo con las regiones, compartir lo que hasta el momento se ha venido avanzando, y tomar decisiones fundamentales acerca de temas como, por ejemplo, qué tipo de alianzas se van a efectuar, y determinar qué tipo de personas pueden ser sus candidatas a alcaldías, gobernaciones concejos y asambleas, en algún lugar de Colombia.

Según Fajardo Valderrama, todos los aspectos del Partido Verde deben ser llevados por todo Colombia.

Aseguró, en ese sentido, que 'yo estoy dispuesto a llegar a todas partes. No nos podemos quedar de brazos cruzados, hablando entre nosotros, sino hundiendo el acelerador para que el Partido Verde cree olas verdes por toda Colombia, y todos estos sectores se conviertan en una gigantesca marea verde, que es nuestro reto para el mes de octubre'.

El ex Alcalde de Medellín destacó el hecho de que la reunión de la Dirección Nacional del Partido Verde se celebre en Barranquilla porque, según sus palabras, 'el Caribe tiene un aire y una energía que difícilmente se encuentran entre estas montañas. El Caribe limpia el espíritu, el Caribe alegra, el Caribe abraza'.