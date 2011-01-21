La mesa directiva de la Asamblea del Atlántico acordó con el secretario del Interior del Departamento, Antonio Abello Vives, un plan de visitas a las sedes de los diferentes organismos de seguridad con el fin de conocer directamente las inversiones que el Departamento ha realizado con los recursos provenientes de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana.

Durante las visitas que se iniciarán a partir del lunes próximo, los diputados Camilo Torres, Néstar Franco De Ferrer y Margarita Balem escucharán directamente de los beneficiados los proyectos y planes que han podido invertir, a la vez que conocerán las necesidades que deben quedar satisfechas en el presente año.

El presidente de la Asamblea, Camilo Torres, indicó que 'como Asamblea estamos interesados en conocer que el plan de inversiones que se aprueba con recursos de la tasa de seguridad se está cumpliendo a cabalidad así se estén entregando en dinero como en especie todos los elementos que ha concertado la Secretaría del Interior con los organismos de seguridad'.