Un amplio respaldo de congresistas de Atlántico recibió la decisión del presidente del Senado, Armando Benedetti, de suspender la licitación para arrendar carros para los miembros del Legislativo. Esta, conjuntamente con otra que se lleva en la Cámara de Representantes, supera los 142 mil millones de pesos.

Para Benedetti, más que corrupción, el problema es de desinformación, porque muy poco sabía del proceso, adelantado por el director Administrativo del Senado, Omar Velásquez: por ello reclamó mayor divulgación de los procesos.

Consultado sobre el tema, el senador del Partido de la U, José David Name, calificó como acertada la decisión de Benedetti, y agregó que tiene todo su respaldo como presidente de la Corporación y como senador de la U, porque toda la contratación pública debe ser transparente.

Name aseguró que no tenía conocimiento del proceso licitatorio, y por eso lo tomó por sorpresa la decisión que se adoptó. En su concepto la autonomía de que goza la Dirección Administrativa es mucha, y cualquier decisión errada que tome puede afectar la imagen del Congreso y de los congresistas.

Considera que es necesario buscar la calidad porque muchos de los venículos adquiridos últimamente no han salido muy buenos. Dice que las contrataciones a las carreras y en el comienzo del año no huelen bien.

En cambio el senador José Francisco Herrera, jefe político de Velásquez, piensa que de pronto hubo un poco de apresuramiento en la decisión de Benedetti, porque el Director Administrativo había blindado el propceso solicitando la veeduría de los organismos de control.

Considera que la licitación se estaba desarrollando normalmente, porque al Senado le sale más barato el arrendamiento de los automóviles, que los contratos de mantenimiento que se vienen ejecutando.

Entre tanto, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, es del parecer que todo lo que contribuya a darle transparencia a la contratación tendrá su respaldo. Señala que esa es una manera de contribuir a que las inversiones de los recursos públicos se hagan bien.

Para el senador liberal, Álvaro Ashton, la Mesa Directiva del Senado está facultada por la Ley 5° para tomar ese tipo de decisiones, y aunque dijo desconocer las razones de fondo para tal actuación, manifestó que lo importante es que el proceso licitatorio sea transperente y ofrezca oportunidades a todos los ofertantes.