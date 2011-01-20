Isaías Cárdenas

El ‘tira y jale’ que hay en la Gobernación del Magdalena tuvo ayer un nuevo episodio en el que el Tribunal Administrativo figuró como protagonista.

En un fallo que para muchos 'estaba cantado', el ente judicial desestimó el amparo de tutela que impetró el gobernador Omar Diazgranados contra la Contraloría General de la República, aduciendo violación de los derechos al debido proceso, al trabajo y ejercicio de sus derechos políticos.

Cabe anotar que la sentencia referida no interfiere de manera alguna con el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal del 7 de enero, en el cual se ampararon los mismos derechos invocados y restituyó al gobernante a su cargo.

Consideró el Tribunal que si el Juez Cuarto Penal se pronunció sobre una acción de tutela, el Tribunal también tiene competencia para hacerlo porque fue ante quien por primera vez se formuló esa acción. Cabe anotar que ésta quiso ser retirada por los apoderados del mandatario pero fue desistida por los magistrados que permitieron que siguiera su curso.

El fallo del Tribunal Administrativo, con ponencia del magistrado Adonay Ferrari Padilla, no solo negó las pretensiones de Omar Diazgranados, sino que compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación a fin de que se investigue su conducta.

Igualmente le pide al Consejo Seccional de la Judicatura investigar al juez Cuarto Penal Municipal Andrés Lafaurie Baquero y al apoderado del Gobernador, Jaime Cárdenas González, por presuntas falta disciplinaria e infracción al estatuto ético.

¿Conflicto de competencias?. El presidente del tribunal administrativo del Magdalena, Luis E. Arciniegas, explicó que 'no existe un conflicto de competencias entre el Tribunal y el Juez Cuarto Penal, ya que la operancia de dicha figura se produce por la existencia de dos procesos en curso, vale decir, la misma causa incoada ante dos jueces de similar jerarquía'. La decisión queda igual por la razón de que el Tribunal no es el superior jerárquico del Juez Cuarto Penal Municipal, pues pertenece a una jurisdicción distinta. AI