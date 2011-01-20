El Partido Liberal, que ya definió 18 de sus candidatos a gobernaciones y alcaldías arranca hoy una gran gira nacional para presentar sus primeros aspirantes e invitar a todos los liberales a buscar los mejores para abanderar las ideas que gobiernan a Colombia.

La primera etapa de la ruta liberal contempla la visita a 15 departamentos. Hoy el jefe del liberalismo estará en Medellín, durante dos días se reunirá con dirigentes de la capital y de los municipios antioqueños. El director de la colectividad también tendrá encuentros con los medios de comunicación y una reunión con el Directorio Municipal, en el Club Medellín.

Otro de los objetivos de la gira es fortalecer al Partido Liberal en todas las regiones de Colombia y socializar entre los líderes partidarios de los 32 departamentos, la importancia y los logros para la colectividad y para el país, de su papel en el Acuerdo de Unidad Nacional, convocado por el presidente Juan Manuel Santos, y que acogió importantes iniciativas liberales como la Ley de Primer Empleo, que ya es una realidad, y la Ley de Víctimas, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes. Son dos propuestas liberales que desde ya se convierten en compromisos de cada uno de los candidatos que una vez elegidos, deberán velar por su cumplimiento en las regiones.

En la gira, Pardo también establecerá con la dirigencia local, la estrategia que el Partido desarrollará de cara a los comicios que se celebrarán en octubre de 2011.

Así mismo, explicará cada uno de los criterios de responsabilidad y transparencia que tiene en cuenta la Dirección del Partido para elegir a quienes representarán al liberalismo en las elecciones y que también se constituyen en un compromiso de quienes aspiran a gobernar con las banderas del liberalismo.

La próxima semana Pardo continuará su gira en Risaralda donde ya el liberalismo tiene candidato a la Gobernación, Alberto de Jesús Arias Dávila, y a la Alcaldía de Pereira, Juan Manuel Arango. La ruta sigue el próximo 2 de febrero hacia la Guajira, Atlántico y Magdalena.