La Corte Suprema de Justicia llamó ayer a indagatoria a la ex presidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez por un caso de espionaje en el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010), informó el organismo.

La Sala Penal del tribunal decidió abrirle investigación a la ex congresista y la citó a indagatoria el próximo 27 de enero por el delito de uso de información obtenida ilícitamente por el servicio secreto (DAS) en contra de la destituida senadora Piedad Córdoba, opositora al gobierno de Uribe.

La decisión fue adoptada luego de que la ex funcionaria del DAS Martha Leal confesara haberle entregado en su momento a Gutiérrez –para la fecha presidenta del Legislativo colombiano– información sobre seguimientos ilegales que el organismo le hacía a Piedad Córdoba, mediadora con la guerrilla Farc.

Esta información de inteligencia fue utilizada por Gutiérrez para hacerle un debate en el Congreso a Córdoba, por sus supuestos vínculos con las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Gutiérrez también es investigada por supuestos nexos con paramilitares de ultraderecha. La Fiscalía investiga a cuatro ex directores del DAS dentro de una investigación por el espionaje a magistrados.