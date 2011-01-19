El Heraldo

Más que acercarse, están cada vez más lejos las posiciones que mantienen la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, frente a la financiación del Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito.

Así se desprende de las afirmaciones del secretario del Interior del Departamento, Antonio Abello Vives, quien asegura que la Alcaldía tendrá que buscar una fuente de recursos diferente a la Sobretasa de Seguridad para alimentar su Fondo Cuenta, porque el citado gravamen fue creado hace ya mucho tiempo mediante una ordenanza, que tiene prevalencia sobre cualquier acuerdo.

En consecuencia, lo que se vería venir es una discusión de tipo jurídico entre los dos entes territoriales, y, para el señor Abello, 'las razones jurídicas se pelean en los estrados judiciales y por eso estoy tranquilo. Si un juez decide otra cosa nosotros procuraremos acatarlo'.

El funcionario señaló además que 'para mi concepto el acuerdo es ilegal porque no se puede cobrar una doble tributación a los ciudadanos para una misma causa. 'Jurídicamente yo no puedo aplicar el cobro de una tasa cuando ya hay uno para el mismo fin'.

Así las cosas,y cerradas las posibilidades para la Alcaldía para crear impuestos, solo le tocaría recurrir a otras fuentes de financiación, que pueden ser un porcentaje del impuesto de renta o del Impuesto de Industria y Comercio.

En la misma forma, habló de posibles vicios de inconstitucionalidad en la Ley 1421 de 2010, que está pendiente de ser reglamentada por el Gobierno Nacional. 'Para mi concepto, la ley que permite la creación de los Fondos tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que le da facultades al Ejecutivo para reglamentar la Tasa creando un impuesto, y esa es una función que le corresponde legalmente al Ejecutivo.' El funcionario insistió en que el Departamento invierte en Barranquilla el 80% de los recursos que se recaudan por la sobretasa. Informó que en 2007 se recaudaron $17 mil millones; en 2009, $20 mil millones, en 2010, $25 mil millones.