Archivo particular

La U hará veeduría a sobrecostos del sector educativo

Un llamado a los concejales de La U en Colombia para que ejerzan una veeduría ciudadana 'contra los útiles inútiles, contra los que se han robado la plata de la gratuidad escolar, y contra los sobrecostos educativos', hizo el presidente de esa colectividad, Juan Lozano Ramírez. 'Invitamos a todos los concejales de la U en Colombia para que sean veedores ciudadanos, con la camiseta puesta'.

Benedetti pide que se revise cumplimiento de la Ley de Piscinas

Una solicitud al Procurador General de la Nación hizo el presidente del Congreso, Armando Benedetti, para que examine si las medidas adoptadas por los municipios y distritos sobre la Ley 1209 de 2008, denominada Ley de Piscinas, se están cumpliendo. 'Tengo informes de varias ciudades del país que me indican que muchos municipios no han cumplido con las medidas de seguridad adoptadas por la Ley de Piscinas', expresó.

Siguen entregando cédulas de ciudadanía a domicilio

Un total de 252.257 colombianos han recibido a domicilio su nueva cédula en su casa u oficina, gracias al servicio de entrega personalizada de documentos de identidad que ofrece la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que es una alternativa útil para muchos de los 1.989.097 colombianos que aún no han reclamado su cédula. El servicio se implementó desde el 1 de agosto de 2008.