Por:  Redacción ELHERALDO.CO
Archivo El Heraldo

El Senador Armando Benedetti dijo que el Partido de la U está evaluando la posibilidad de apoyar a Enrique Peñalosa como candidato de una gran coalición a la Alcaldía de Bogotá.

'Peñalosa es un buen candidato y con experiencia que es lo que se necesita en Bogotá. Pero Peñalosa debe moderarse. Siempre arranca las campañas con un apoyo del 70% pero luego baja rápidamente por atacar a diferentes sectores. Ojalá llegue más moderado y más maduro', aseguró.

Aclaró que hace 4 años el Partido de la U apoyó a Peñalosa y no entiende porque a la gente se le hace extraño que el partido de Gobierno esté pensando en su nombre para candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Sesiones Extraordinarias

Sobre las sesiones extraordinarias que se inician hoy, Benedetti dijo que el Congreso analizará a fondo los decretos expedidos por la emergencia social y que tendrán 30 días para evaluarlos y rendir un informe a la plenaria a través de la comisión especial creada para analizar en el Senado el tema.

Dijo que el objetivo de mirar a fondo los decretos del gobierno, es ejercer presión para que el Gobierno los ejecute y empiece a entregar recursos y ayudas a los damnificados del gobierno.

'El invierno se inició en junio y sólo hasta finales de noviembre se tomaron las medidas de emergencia. Yo apoyo las facultades extraordinarias que se tomó el gobierno, pero también quiero que aceleren las ayudas y se vean los resultados de la declaratoria de emergencia', concluyó.