El Directorio Nacional Conservador, a través de su presidente, senador José Darío Salazar, le pidió a todos los países del continente y a los organismos internacionales, revisar y pronunciarse sobre las limitaciones que al ejercicio político de la Asamblea de Venezuela, reglamentaron los salientes miembros de esa corporación de elección popular.

Comienza estudio de decretos de emergencia social

El análisis de los decretos de emergencia y las medidas que adoptó el Gobierno a instancias de ese estado excepcional, comenzarán a ser analizados por los senadores y Representantes a la Cámara en Congreso pleno hoy. En la sesión se leerán los decretos expedidos para declarar el estado de emergencia, así como el informe sobre las razones que obligaron a decretarlo.