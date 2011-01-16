El Heraldo

Atención para los damnificados por el invierno, la agenda legislativa, transparencia en los comicios regionales de octubre y la Ley de Víctimas, son entre otros, los retos que tiene para este año el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, quien en esta entrevista con EL HERALDO reiteró su respaldo al Fondo Cuenta de Seguridad que debe reglamentar el alcalde Alejandro Char.

Usted fue escogido como el mejor ministro del gabinete de Santos, por su manejo de las relaciones con el Congreso. ¿Falta mucho para completar la agenda legislativa que requiere el Gobierno para ejecutar su Plan de Desarrollo?

Sí, tenemos todavía mucho trabajo por delante. Precisamente por el eso el Gobierno acaba de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias a partir del 7 de febrero para que se tramite el Plan Nacional de Desarrollo, así como otras iniciativas de la mayor importancia, tales como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Delitos Menores, el Código Nacional de Policía, la Ley de Ordenamiento Territorial, el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Víctimas y la Ley de Separación de Ministerios, entre otras.

Con la emergencia invernal surge una nueva realidad para las regiones, que implicará una mayor cantidad de recursos de lo que antes se pensaba que era suficiente. ¿Se hará una redistribución de las partidas que se han venido discutiendo en el estudio de la reforma al Fondo Nacional de Regalías?

Sin duda. Ese debe ser un factor a tener en cuenta en el estudio a la reforma al sistema general de regalías. La reforma que actualmente cursa en el Congreso establece precisamente como criterios de redistribución de los recursos las variables de línea de pobreza y contempla a la periferia como el sector de mayor vulnerabilidad social. Los fondos de compensación territorial y de desarrollo territorial están previstos justamente para eso: para garantizar mayor equidad en la destinación de los recursos de regalías, lo que seguramente implicará que en las variables de distribución tengan mayor peso aquellas zonas de gran vulnerabilidad social.

El proyecto de Plan de Desarrollo contempla la creación de un nuevo departamento en la Depresión Momposina. ¿Se trata de una posibilidad real contemplada por este Gobierno?

La región de la Depresión Momposina sin lugar a dudas es una región importante y estratégica del país, que de hecho agrupa municipios de diversos departamentos y que reclama una mayor inversión tanto de la Nación como del nivel territorial. No obstante, al momento no hay ninguna iniciativa que contemple su creación como departamento. Como usted sabe, el Gobierno Nacional está impulsando en el Congreso la Ley Orgánica de Ordenamiento territorial con el fin de promover formas de asociación territorial que no generen más burocracia. Se trata de propiciar mayor inversión para las regiones con menores costos administrativos.

Cuando pase el invierno la población damnificada en el país va a ser casi igual a la de las víctimas de la violencia. ¿Cómo sería el desarrollo de la ley que se está estudiando para estas últimas?

La Ley de Víctimas es una iniciativa supremamente ambiciosa para reparar de manera integral a las millones de víctimas que ha producido la violencia en Colombia. Como usted afirma, ahora el país tiene otras dos millones de víctimas, ya no de la violencia, sino de un desastre natural como pocos que haya experimentado este país. Para ellas el Gobierno Nacional ha trabajado sin descanso y lo seguirá haciendo. Además de la atención a los damnificados, el Gobierno se ha trazado el reto de reconstruir lo que tan duramente ha sido golpeado.

¿Qué siente cuando ve que los niveles de violencia urbana se mantienen y la percepción de inseguridad es alta?

Preocupación, pero con más razón ganas de sacar esa iniciativa adelante. La inseguridad en las ciudades se debe, en muchos casos, a la falta de instrumentos normativos para combatir el crimen, o a la precariedad de los que ya existen. La Ley de Seguridad Ciudadana proporciona esos instrumentos, motivo por el cual el Gobierno considera urgente que concluya a la mayor brevedad su trámite en el Congreso.

¿Respalda en todo sentido el Fondo Cuenta de Seguridad que reglamentará el alcalde Char?

Sí. El Gobierno Nacional respalda plenamente la creación de estos fondos territoriales de seguridad, no solo en Barranquilla, sino en todos los departamentos y municipios del país. El Gobierno ha diseñado una Política de Seguridad Ciudadana en ese sentido y uno de sus componentes es fortalecer los fondos territoriales de seguridad. Por eso mismo, el artículo 6 de la Ley 1421 de 2010 que prorroga la Ley 418 de orden público, todo municipio y departamento deberá crear su fondo cuenta territorial de seguridad con el fin de recaudar los aportes correspondientes de que trata la respectiva Ley.

¿Cuáles serían los aspectos más importantes que debe contener la reforma judicial?

Como usted lo menciona, la Reforma ha sido objeto de un diálogo interinstitucional muy intenso, no solo con las Altas Cortes, sino también con el Congreso, la academia y múltiples actores de la sociedad civil. Actualmente delibera la Comisión Interinstitucional para la Reforma a la Justicia, otro de los escenarios que el Gobierno abrió para dialogar sobre el tema. Una vez esta Comisión concluya su trabajo, el Gobierno terminará de elaborar el articulado de la Reforma a fin de presentarla al Congreso este mismo año.

¿Qué aspecto de la nueva reforma política debería estar aplicándose el próximo 30 de octubre?

Todos los aspectos. Le menciono tres: anticipos, responsabilidad de los partidos frente a los candidatos que avalen e identificación decadactilar de los votantes.

¿Cuál será su principal reto para el presente año?

El más urgente es seguir enfrentando esta ola invernal. El segundo es lograr la aprobación de los proyectos que ya cursan en el Legislativo.