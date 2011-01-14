Archivo EL Heraldo

Medina deberá confirmar o negar su declaración ante la Fiscalía en la que sostuvo que supo de una reunión de Gil con los paramilitares del Magdalena Medio, informó Caracol radio.

En su momento dijo: 'Vi al senador Luis Alberto Gil Castillo hablando con ellos (paramilitares) y tomando whisky. Eso es lo que puedo decir. Hay que esperar a que la Corte Suprema de Justicia me llame', dijo Medina a Vanguardia Liberal el 19 de agosto de 2007.

Versiones como estas, serán las que Medina tendrá que sustentar con argumentos ante la Corte, que ya la había citado en varias ocasiones para que presentara las pruebas en las que sustentaba sus afirmaciones, pero nunca lo hizo.

Noticia en desarrollo