La Fuerte polémica que se armó por la decisión del Distrito de Barranquilla de crear su propio Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia se inclinó finalmente en su favor luego de que el Ministro del Interior, Germán Vargas Llera respaldara públicamente esta decisión.

De acuerdo con el funcionario, tales fondos están contemplados en la Ley de Orden Público, y por lo tanto los concejos municipales y Distritales están facultados para crearlos.

Anotó el titular de la cartera política que los recursos que se manejan a través del citado Fondo Cuenta tienen una destinación específica, que es la seguridad, y por lo tanto no pueden utilizarse para la construcción, como venía ocurriendo con parte de ellos en el Departamento. De esa manera, la Alcaldía de Barranquilla entraría a manejar el 80% de lo que se recaude en la sobretasa de seguridad ciudadana, que es el equivalente a 20.600 millones de pesos, aproximadamente.

'Esos dineros no se pueden destinar para la construcción de plazas parques. Tienen destinación específicas: la seguridad', expresó el funcionario.

El proyecto de acuerdo que crea el Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Distrito de Barranquilla ya fue aprobado en primer debate, y está previsto que se le dé segundo debate en el día de hoy.