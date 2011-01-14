El Consejo Nacional Electoral estableció los montos que por reposición deben recibir los candidatos que participen en las elecciones del próximo 30 de octubre.

De acuerdo con la Organización Electoral, para gobernaciones y asambleas los aspirantes recibirán 2.689 pesos por cada voto.

Entre tanto, para el caso de las alcaldías y concejos, los candidatos recibirán 1.624 pesos por cada sufragio.

Los candidatos a Gobernaciones y Alcaldías deben alcanzar como mínimo el 5 por ciento de la votación válida. Para Asambleas y Concejo el 20 por ciento de votos de la última lista.

El Consejo Nacional Electoral incrementó ostensiblemente la póliza de seriedad que otorgan grupos significativos de ciudadanos a quienes se presentan a cargos de elección popular por fuera de los partidos, es decir con firmas.

El valor de la póliza oscila entre 200 y 500 salarios mínimos legales vigentes. De esta forma, la organización electoral busca evitar la proliferación de listas e imponer seriedad a la jornada, según el magistrado Pablo Gil.