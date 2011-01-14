Jaime Vides

Voceros de diferentes partidos y movimientos políticos, gremiales, sindicales y sociales, firmaron un pacto para la creación del Frente Social y Político por Sucre, con el cual buscan presentar candidatos a la Gobernación y alcaldías.

En su manifiesto aseguran que el Departamento está ávido de políticas destinadas a superar la crisis social y humanitaria 'producto de las ya tradicionales malas administraciones y corrupción que ha soportado durante 40 años.

Reconocen que en Sucre hay un potencial humano preparado para cambiar las prácticas políticas y administrar el Departamento con sentido social, lejos de las componendas que se han impuesto a través de algunos fraudes electorales.

El Frente Social y Político por Sucre, como lo denominaron tiene el respaldo del obispo Nel Beltrán Santamaría quien durante el acto de la firma del manifiesto dijo que lo importantes es 'construir un movimiento de aliento largo, pues la solución a los tantos problemas del pueblo de Sucre no se pueden resolver en cuatro años'.

Aclaró el prelado de la iglesia en Sucre que el Frente Social y Político es un grupo donde pueden estar todos los partidos sin imponer la filosofía de cada uno de ellos, 'se trata de entender al otro y escucharlo'.

Julio Guerra Tulena, quien perdió la Gobernación en el pasado debate electoral y ahora hace parte del Frente Social y Político, anunció que no aspirará más a ningún cargo, pero ofreció todo su trabajo para coadyuvar en 'la moralización de la administración pública, para que no sigan gobernando a Sucre desde la cárcel Picota de Bogotá'.

El exgobernador Édgar Martínez Romero, también firmante del manifiesto y uno de los impulsores del Frente, dijo que el pueblo de Sucre tiene la posibilidad en las próximas elecciones de rechazar los candidatos que representan a los que hoy son responsables de la crisis social y humanitaria que tiene el Departamento. 'No podemos encontrar el desarrollo con el 83 por ciento de pobreza, una concentración de la tierra y los más altos indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas'.

Varios dirigentes de las distintas vertientes en que está dividido el Polo Democrático Alternativo, respaldan la conformación del Frente Social.