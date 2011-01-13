El ex candidato presidencial Antanas Mockus no cerró las puertas a la posibilidad de que el ex congresista Gustavo petro entre a formar parte de las toldas del Partido Verde. Sin embargo, anotó que 'no hay una barrera definitiva que lo impida', y agregó que 'valoro mucho a Petro y me inclino por acogerlo, pero no tanto como para perder a Peñalosa'.

Conceptuó el exalcalde de Bogotá que 'el Partido sin Peñalosa se debilitaría mucho, y señaló que si bien Peñalosa pudiera aguantarse no es bueno pensar en esa posibilidad, ya que se generarían muchas tensiones en la cúpula de la colectividad verde.



Mockus reiteró que no está en campaña por la Alcaldía de Bogotá, pero no cerró las puertas a la posibilidad de aspirar en el próximo mes de octubre.



Anotó el profesor universitario que el próximo 20 de febrero –cuando vence el plazo para ser precandidato del Partido Verde– se sabrá si se lanza para los próximos comicios. 'Lo mejor es que la gente decida cuál es el mejor aspirante'.