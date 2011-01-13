Anuncian medidas para incrementar seguridad a candidatos

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció que el gobierno buscará herramientas jurídicas para incrementar las medidas de seguridad de mandatarios locales y departamentales, y de los candidatos teniendo en cuenta los comicios del mes de octubre. 'No descartamos modificar el decreto para que el Ministerio del Interior asuma competencias en materia de protección'.

‘Chuzadas’ a Piedad Córdoba fueron legales : Gutiérrez

La exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez dijo que Martha Leal, exdirectora de operaciones del DAS, amplió su declaración en las investigaciones que se adelantan por la información que la ex Congresista solicitó al DAS para hacer seguimiento a Piedad Córdoba. Sostuvo que dicha información fue legal y que la solicitó a través de un oficio cuando fue Presidenta del Congreso.