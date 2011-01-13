Ante la decisión de primera instancia de suspender e inhabilitar por 12 meses al alcalde de Montecristo, sur de Bolívar, Luis Gabriel Ávila González, el secretario del Interior, Roberto Camargo Payares, anunció que hasta tanto no haya confirmación en segunda instancia no podrán encargar para proseguir con el ejercicio de las funciones administrativa en la comunidad.

Lo anterior porque el inculpado, Ávila González, apeló la decisión de primera instancia de la Procuraduría.



'Hasta tanto el Ministerio Público no confirme en segunda instancia la decisión inicial con la constancia de ejecutoriedad, no podrán proceder de conformidad'. Indicó el funcionario departamental.



Al mandatario municipal se le declara como presunto responsable disciplinariamente, por la omisión en la adquisición de los seguros de vida y salud de los 11 concejales del municipio.



Un fallo de primera instancia resolvió que el Alcalde fue negligente al no adquirir las pólizas de vida y de asistencia médica para los cabildantes elegidos para el período 2008 – 2011.



Mientras la pugna jurídica- disciplinaria avanza, el elegido alcalde Luis Gabriel Ávila, continúa despachando desde el palacio municipal de Montecristo Sur de Bolívar.