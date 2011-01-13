Para el senador Roy Barreras, del partido de la U, no es descartable que el ex presidente Uribe sea candidato a la Alcaldía de Bogotá; señaló que no desestima la posibilidad de alianzas o coaliciones, y calificó como una amenaza electoral la alianza entre el Partido Liberal y Cambio Radical. Así habló con EL HERALDO.

¿Aceptará el ex presidente Uribe ser candidato a la Alcaldía de Bogotá?

El único que puede decir que va a ser o que no va a ser candidato se llama Álvaro Uribe Vélez. Mientras él no se exprese claramente quienes recogemos las inquietudes, el deseo de la mayoría de los bogotanos que quieren recuperar el buen gobierno en la ciudad de devolverle la esperanza a Bogotá, pues seguiremos insistiéndole al presidente Uribe que por supuesto tiene un liderazgo formidable y probado.

¿La U descarta alianzas en Bogotá?

Si el ex presidente Uribe descarta su posibilidad de servirle a la capital, entonces todo lo demás es posible, inclusive las alianzas, las consultas interpartidistas. No hay en mi opinión entre las cartas de los demás partidos ninguna que recoja el sentimiento uribista.

El ex presidente Uribe ya inicia su gira nacional. ¿En qué se diferencia esta campaña de las anteriores?

La presencia misma del ex presidente Uribe ya la hace distinta. Yo creo que aquí se sembró durante 8 años y es hora de la cosecha electoral. Me parece que las ciudades de Colombia merecen la garantía de buenos gobiernos que le devuelvan la seguridad ciudadana a la gente y que se preocupen por el crecimiento económico de cada ciudad y de cada departamento.

El ex candidato Rafael Pardo dice que a Uribe no le va a ir tan bien…

El presidente del Partido Liberal sigue ejerciendo un antiuribusmo anacrónico. El presidente Uribe, como es apenas natural en una democracia sólida, le brindó su apoyo a muchos alcaldes, entre ellos el de Bogotá, que es de izquierda, al de Cali, al de Medellín, al de Barranquilla. Ahora, se trata de un jefe natural de la U que intentará que el Partido gane.

¿Qué proyecciones tienen en la U?

Tenemos que recuperar el poder en las principales capitales. De suerte que esas ciudades, algunos de cuyos alcaldes no han sido los mejores, reclaman que el Partido de la U y el uribismo les devuelvan los buenos gobiernos.

¿Será que se fracciona su partido con el paso de viejos uribistas hacia el santismo?

La pregunta es sugestiva pero parte de un presupuesto equívoco, porque no hay como fuerza política electoral un santismo en ejercicio; lo que hay es un estadista al frente del Gobierno que se llama Juan Manuel Santos, y una colación mayoritaria de unidad nacional que respalda los propósitos de la prosperidad democrática, pero eso no se traduce en una corriente política electoral. Hay diferencias en el tono y en la forma de gobernar del presidente Uribe y el presidente Santos. Eso es natural, porque Santos no es un clon de nadie.

¿Desde la U cómo observa la alianza entre los liberales y Cambio Radical?

Yo he advertido que desde el punto de vista político electoral es una amenaza, es un ejercicio democrático interesante y respetable. Los dos partidos, junto con el Polo Democrático, son la base del antiuribismo, nos hicieron oposición a nosotros durante 8 años. Yo los he invitado para que esa alianza sea para construir y no para destruir lo que ya se logró en el pasado. Que el discurso de esa alianza sea de propuesta para Colombia y no el discurso de tirar piedra hacia atrás; si estamos en el propósito de construir cosas buenas para Colombia, bienvenidas todas las alianzas; pero mientras sigan siendo dos partidos antiuribistas, encontrarán en nosotros una clara y firme oposición

¿Los ve como problemas?

Yo he dicho que es un buen matrimonio, entre un partido que no tiene candidato que es el liberalismo y un candidato que no tiene partido, que es Germán Vargas Lleras. Es un buen matrimonio, pero eso obliga a fortalecer nuestra coalición con el conservatismo.