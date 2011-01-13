Caracol TV

La ex senadora aceptó que si recibió información por parte del organismo de investigación, pero que todo fue obtenido de forma legítima y que fue solicitada mediante un oficio cuando fue presidenta del Congreso de la República.

Las declaraciones fueron presentadas por la ex funcionaria luego del interrogatorio que se le realizó a la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Inés Leal, por la Corte Suprema de Justicia dentro del caso adelantado contra la presidenta del Congreso.

Las investigaciones pretenden comprobar si Gutiérrez, a pesar de conocer los métodos ilícitos con los que el DAS obtenía la información, la utilizaba para sus debates en el Congreso de la República en contra de la ex senadora Piedad Córdoba.

Nancy Patricia Gutiérrez, en medio de un debate en el Congreso, recriminó a Piedad Córdoba porque supuestamente 'estaría olímpicamente por el mundo entero desprestigiando al país', con base en información entregada por el organismo de inteligencia.

La Corte Suprema deberá definir si hay mérito suficiente para abrir investigación formal contra la ex congresista, o por el contrario archiva el proceso.