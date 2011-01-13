Los presidentes del Senado, Armando Benedetti, y de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, resolvieron convocar a sesiones especiales para revisar los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con motivo de la emergencia económica, ecológica y social declarada para enfrentar la crisis invernal.

Eso motivó al ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, a elevar consultas con la Secretaría Jurídica de la Casa de Nariño y ante algunas diferencias con la fecha de las sesiones extras, el presidente Juan Manuel Santos resolvió anticipar el llamado a los legisladores.

El Gobierno había contemplado la posibilidad de convocar las extras para el 7 de febrero y por cinco semanas, pero ante el imperativo de las sesiones especiales, ordenadas por la Constitución cuando se acude a los estados de excepción, resolvió anticipar las extras.

De esa manera, el Gobierno busca blindarse ante cualquier circunstancia para la revisión de los decretos de emergencia que deben tener el control político del Congreso y puede adoptarlos como legislación permanente para enfrentar la crisis invernal.

Carlos Alberto Zuluaga, presidente de la Cámara, dijo que por confirmación del ministro del Interior, tanto las especiales como las extras se inician el próximo lunes y se prolongarán hasta el 15 de marzo, es decir que se empalma con el periodo ordinario de sesiones, que empieza el 16 de ese mes.

Zuluaga dijo que además de los decretos de emergencia, en las extras sólo se pueden considerar los temas que disponga el Gobierno, entre ellos el Plan Nacional de Desarrollo, los códigos de Seguridad y de Convivencia Ciudadana, la complementación de la reforma y la Ley de Víctimas, entre otros.

Durante el periodo extraordinario el Congreso no puede tramitar reformas constitucionales ni leyes estatutarias.

Por su parte el presidente del Senado, Armando Benedetti, hizo un llamado a sus colegas para que trabajen a partir del próximo lunes 17 de enero.