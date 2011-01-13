Archivo El Heraldo

El Congreso de la República será convocado a sesiones de emergencia a partir del próximo lunes 17 de enero.

Los presidentes del Senado, Armando Benedetti, y de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, anunciarán la convocatoria a sesiones especiales, tras definir que son ordenadas por la Constitución Nacional para revisar los decretos expedidos con motivo de la emergencia económica y social declarada para enfrentar la crisis invernal, informó Caracol radio.

Sobre el tema hay algunas versiones jurídicas encontradas. Algunos sostienen que las sesiones deben producirse diez días después de vencido el periodo por el cual se declaró la emergencia, que se cumpliría precisamente el 17 de enero.

Otros sostienen que una prórroga del estado excepcional postpone automáticamente las sesiones, pero hay quienes replican que tal estado es improrrogable.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, adelanta consultas con la Casa de Nariño sobre este tema, pues el gobierno quiere blindarse ante cualquier eventualidad que pueda terminar en la inconstitucionalidad de los decretos expedidos y que tienen el control del Congreso, además del que ejerce la Corte Constitucional.