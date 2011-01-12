Archivo particular

Registraduría produjo más de 3 millones de cédulas de ciudadanía

Durante el 2010, la Registraduría Nacional produjo 3.872.793 cédulas de ciudadanía amarillas con hologramas. Actualmente se encuentran en proceso de producción 167.751 documentos de identidad, 58.772 están en proceso de validación, 100.826 en impresión y 8.153 en proceso automático de reimpresión. El volumen de cédulas en cola de producción se considera muy bajo.

Le insistirán a Uribe para que sea candidato a la Alcaldía de Bogotá

Si bien algunos dirigentes consideran lejanas las posibilidades de que el ex presidente Álvaro Uribe sea candidato a Alcaldía de Bogotá, se sabe de otros que quieren insistirle al exmandatario que se postule a esa designación. El senador Roy Barreras, codirector del Partido, dijo que se reunirá próximamente con Uribe para pedirle que lidere la candidatura de la U a la Alcaldía de Bogotá. Él considera que 'Bogotá necesita un Presidente'.

Santos tiene como reto consolidar unidad nacional: senadora

Los retos para el presidente Juan M. Santos este año, en opinión de la senadora Miryam Paredes, son generar empleo y consolidar la unidad nacional. 'Bajo ese escenario se superará el drama de la ola invernal que dejó más de 2.200.000 damnificados. Colombia requiere un Gobierno, partidos, empresarios y gremios unidos en el objetivo de atender a las víctimas', agregó.