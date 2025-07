Ha caído con gran sorpresa el resultado de la encuesta de Ipsos-Napoleón Franco contratada por una alianza de medios de comunicación. En esta, el presidente Juan Manuel Santos ha sufrido un descenso en la percepción favorable de la opinión pública. De un 73 por ciento de imagen favorable que tenía en agosto de 2010, baja al 58 por ciento en abril del año en curso, es decir, 15 puntos.

El hecho causó tanto impacto en la Casa de Nariño que el presidente Santos tomó la decisión de enviar a Germán Vargas Lleras del Ministerio del Interior al Ministerio de Vivienda que venía desempeñando Beatriz Uribe, quien se desempeñó en la pasada consulta conservadora a la Presidencia de la República como gerente de la campaña del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, preso actualmente por los líos de los subsidios de Agro Ingreso Seguro.

Podría entenderse también la decisión presidencial como parte del rompimiento político entre Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyas relaciones entraron en su peor momento a raíz de los últimos y punzantes intercambios de frases. Pero, además, el traslado de Vargas Lleras al Ministerio de Vivienda, en medio del anuncio de que se construirán 100 mil viviendas gratis para los colombianos más pobres, envía el doble mensaje de que el Presidente se la juega en esa cartera con la figura más descollante de su gabinete, poniendo en sus manos tan ambicioso programa social, y que le apuesta a un recobramiento de su popularidad en los estratos más vulnerables del país, en los cuales ha perdido ascendencia.

Es deber de los gobiernos democráticos ponerle mucha atención a la opinión de la ciudadanía expresada en las encuestas, que se hicieron para calibrar, cada cierto tiempo, cómo percibe la opinión pública a los gobernantes a quienes ha conferido poder a través del voto popular. Y esta encuesta lo que indica es que hay un notable descontento nacional por la forma como el gobierno de Santos ha afrontado las situaciones relacionadas con la tragedia invernal, la informalidad laboral y el desempleo, la inversión social y la delincuencia urbana.

Hay, por así decirlo, un momento de desilusión frente a Santos no obstante los avances de la economía, sus éxitos en el manejo de las relaciones internacionales y sus golpes a la guerrilla y a las bacrim. A ello se agrega que Santos no despliega las mismas habilidades comunicativas del expresidente Uribe, que era capaz de graficar su proyecto de gobierno en la teoría exótica de los ‘tres huevitos’ u otras expresiones que se hicieron célebres en el vocabulario político nacional como ‘estas carnitas y estos huesitos’, que fueron eficaces para que Uribe se conectara a ras de piso con las clases populares, cuya opinión es la que pesa en Colombia a la hora de las encuestas.

Santos, en cambio, por su formación, tradición e incluso por su origen de clase no tiene una gota de populismo; su estilo es más bien frío, metódico, cerebral, y en un país de fuertes ondulaciones emocionales como Colombia, eso tiene la desventaja de que no genera muchas conexiones con la opinión pública. No es extraño, por eso, que donde mejor le va a Santos es en los estratos altos, donde los niveles de educación y de asimilación de información son más elevados. Santos tendrá que replantear su estrategia de comunicaciones, más aún si finalmente toma la decisión de buscar la reelección presidencial.

Pero lo fundamental será que el Gobierno Nacional vuelque su interés y su acción decidida en la solución de los problemas que golpean cotidianamente a las mayorías empobrecidas del país acosadas por el desempleo, el invierno y la inseguridad en las calles.