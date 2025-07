A partir de mañana se llevará a cabo en Cartagena de Indias la sexta edición de la Cumbre de las Américas. Es un acontecimiento que ubica a Colombia en la cima de la atención noticiosa y contribuye a mejorar su imagen internacional.

Esta esperada cita del hemisferio constituye un gigantesco desafío para los colombianos, pues albergar y garantizar la seguridad de personalidades de la talla de Barack Obama y de los otros 32 presidentes que asistirán con sus respectivos cancilleres y comitivas, así como a los demás visitantes, periodistas y turistas de todo el orbe, es una responsabilidad de excepcional magnitud.

Bajo el lema “Conectando las Américas: socios para la prosperidad”, se desarrollará esta máxima cita del 9 al 15 de abril, la cual abarca trascendentales eventos simultáneos, todos de señalada importancia para el presente y el futuro del continente y el mundo.

En orden cronológico, primero se escenificará la reunión de Actores Sociales que congregará a cerca de 1.050 indígenas, trabajadores, organizaciones sociales y jóvenes. Luego se realizará el Foro de los Trabajadores en el que 200 miembros de la clase obrera de la región analizarán la coyuntura laboral de las Américas y sus implicaciones para el sindicalismo. En tercer lugar, se efectuará la Cumbre Empresarial en la que participarán dueños de negocios y gerentes de más de 500 multinacionales y empresas reconocidas del mundo.

Por supuesto, el evento de mayor relevancia será la Cumbre Presidencial, la máxima cita de los jefes de Estados y de Gobiernos de América, convocados por la Organización de Estados Americanos para tomar decisiones respecto a problemas y proyectos comunes a las 34 naciones del continente. Los únicos países que no estarán presentes serán Cuba, por no ser miembro de la OEA, y Ecuador cuyo presidente, Rafael Correa, oficialmente expresó que no asistirá en solidaridad con los hermanos Castro Ruz. Precisamente, uno de los temas principales de la Agenda de Cartagena será la inclusión de Cuba como país miembro de la OEA, existiendo el consenso previo de que se levante el veto a la Isla, el cual cumple 50 años.

La cumbre incluye temas de seguridad, acceso a las tecnologías, desastres naturales, reducción de la pobreza, inequidad e integración física, pero sin duda el más importante asunto a tratar será la despenalización de las drogas y la necesidad de cambiar las políticas antidrogas en el continente. Este tema, puesto en el tapete por el Gobierno colombiano, se basa en la realidad de que dichas políticas han fracasado, pues mientras se mantiene el consumo -e incluso crece en los países emergentes- en las naciones productoras se da un efecto globo y la violencia se expande de forma incontrolada.

Otros temas concretos de la agenda serán el apoyo a Argentina que reclama a Gran Bretaña la posesión de las Islas Malvinas, la implementación del proyecto que crea una red de información que permitirá cruzar datos y afrontar los desafíos derivados del problema de la inseguridad, y la integración energética e interconexión por tierra y aire entre los países americanos.

La expectativa es que el domingo 15 de abril, con la declaración final de los presidentes asistentes a esta VI Cumbre de las Américas, salgan soluciones concretas a las situaciones sentidas en materia social y de integración en los países del continente americano.