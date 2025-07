El presidente Juan Manuel Santos prometió en el IV Foro Caribe Siglo XXI una grata sorpresa como noticia durante la visita del presidente Barack Obama a mediados de abril, y nos mueve la curiosidad de saber de qué se trata, aunque hubo adelantos esenciales este miércoles: la economía colombiana entró definitivamente en la onda de la internacionalización después de casi tres décadas de debates o actividades para lograrlo, y el proceso ya no tiene reversa.

Los tiempos bizantinos en los que se discutía si la apertura debía ser gradual o total han quedado atrás. De manera que la sorpresa debe estar relacionada con algún hecho que afiance esa internacionalización.

Del foro se desprende que el Caribe tiene oportunidades ilimitadas para estar entre los ganadores en escenarios como la minería y la venta de productos sin valor agregado, pero ahora también de bienes elaborados. Se perfilan para la Región, además, un vigoroso movimiento de capital industrial, inversiones público-privadas o mixtas en infraestructura, una transformación educativa y el aprovechamiento de dos de cada cinco empleos que se generarán en Colombia con solo la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Ojalá sean formales esos 200 mil empleos para el Caribe, se dijo en el foro.

Las oportunidades para la Región se ampliarán en este 2012 con la Unión Europea, que le daría vía libre al acuerdo en el tercer trimestre, según reiteró en el foro el ministro Sergio Díaz-Granados. Con eso, el mapa de libre comercio de Colombia está casi todo pintado de verde. Quedarían pendientes, en rojo o amarillo todavía, los tratados con África y otros pocos países o grupos.

Así que el comercio exterior como palanca de desarrollo no es opción para nosotros sino obligación, oportunidad y, ciertamente, en algunos casos, amenaza. El TLC con los Estados Unidos, dijo el Presidente, es “desafío enorme y oportunidad enorme”. Por lo tanto, “¡tenemos que ponernos todos las pilas porque (…) camarón que se duerme se lo lleva la corriente!”.

De las intervenciones en el foro emerge igualmente un ambiente de confianza en el empresariado por sus capacidades, a pesar de que se reconoce el tiempo perdido en la denominada Agenda Interna, y también deben subrayarse entre las conclusiones los llamados que se hicieron para innovar en las prácticas comerciales, identificar correctamente los mercados, cuidar diseños y empaques, cumplir con las entregas, en fin, no hay que dormirse. No debe olvidarse que la innovación no solo es pieza central en el desarrollo de las actividades productivas sino parte fundamental en todas las esferas del desarrollo, y por lo tanto el reto es consolidar una cultura de la innovación en las organizaciones sociales, las instituciones públicas territoriales, las zonas rurales, los niños y jóvenes y en general en toda la sociedad.

La oportunidad con Estados Unidos es de tal dimensión que Timothy Stater, consejero económico de su embajada, pronosticó en el evento que Colombia pasará del puesto 25 al cuarto o quinto en el escalafón de países que comercian con su país, por sus volúmenes exportables. Ya hay actividades de Proexport en los cincuenta estados norteamericanos con inteligencia de mercado para saber qué venderles y qué comprarles.

Pilas, entonces. Lo conversado en el foro debe servir para movernos más y mejor. Si bien el Estado construye condiciones para el cambio en un modelo globalizado, el empresariado y la sociedad civil tienen que desplegar una gran iniciativa.

Por eso es clara la pregunta: ¿Qué hacer hacia adelante en el Caribe colombiano, y cómo hacerlo, para no dejar pasar las oportunidades, dado que durante la mayoría de las negociaciones de los tratados ya vigentes hubo escasa contribución de representantes nuestros? El ministro Díaz-Granados ha hecho una gestión juiciosa y eficiente, y entre sus deberes está promover la identificación y gestión de la agenda regional correcta, y los acompañamientos que hagan posible que el criterio Caribe influya en la implementación de los tratados, en especial el TLC con Estados Unidos, y en la negociación de lo que falta.

Del foro quedaron ideas para la agenda regional en función de la nueva Colombia globalizada y en desarrollo de un comercio exterior con base en tratados. Un paso importante es conocer los detalles de cada uno, porque en la letra menuda está lo aprovechable y lo perverso.

Muchas preguntas fueron absueltas en el foro del miércoles. Con la venida del presidente Obama debe haber más certezas. La internacionalización ya es un hecho y el mensaje presidencial es claro: ¡pilas, gente del Caribe, porque camarón…!