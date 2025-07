Una enorme expectativa ha suscitado entre los colombianos la anunciada liberación de los últimos diez policías y militares secuestrados por las Farc, la cual inicialmente fue fijada para el lunes 26 de marzo, pero, luego de la solicitud formal de aplazamiento por parte de la Asociación de Familiares de las Víctimas, Asfamipaz, fue postergada por el grupo insurgente, y posiblemente ocurrirá entre el 2 y 4 de abril.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos está de acuerdo, por cuestiones de logística, con que esa liberación se dé en esas fechas de Semana Santa. Pero no más allá, pues es posible, según hace caer en cuenta el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, que las Farc tengan ideado dilatar la entrega de secuestrados para obtener un impacto político y publicitario al hacer coincidir esa fecha con la de la Cumbre de las Américas en Cartagena.

La misión humanitaria, conformada por altos funcionarios del Gobierno Nacional, un delegado en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–, veedores internacionales y la ex-senadora Piedad Córdoba, en representación de Asfamipaz y del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, partirá del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio en busca de los secuestrados hacia coordenadas por establecer por la cúpula de las Farc. Como en ocasiones pasadas, las partes aceptaron que Brasil sea el país neutral que aporte los helicópteros con los símbolos del CICR, para hacer entrega formal de los seis agentes de policía y cuatro militares en cautiverio.

Algo que ha sorprendido a la opinión pública nacional es que en este nuevo intento de liberación de los plagiados, algunos de los cuales llevan más de 14 años privados de la libertad, la condición puesta por el grupo subversivo es que el presidente Santos permita que durante la entrega estén presentes personalidades internacionales como el vicepresidente de Ecuador, Lenin Moreno, o integrantes de la organización Mujeres del Mundo. Ese selecto grupo de destacadas mujeres es liderado por Piedad Córdoba, y lo conforman personalidades como la Premio Nobel de Paz guatemalteca Rigoberta Menchú, y las escritoras mexicana Elena Poniatowska y chilena Isabel Allende, entre otras.

Es inaceptable que las Farc vuelvan a jugar con la esperanza de los familiares de las víctimas poniéndolos a depender de la aceptación de una serie de exigencias por parte del Gobierno Nacional. No se puede admitir que las Farc condicionen esta entrega a un show político y mediático. Por eso, ha sido oportuna la firme determinación del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, de no incluir en este comité a personas no acordadas inicialmente.

El país espera que esta anunciada liberación de 10 uniformados no se posponga más y se realice de manera exitosa para bien de ellos y de sus familiares. Las Farc siguen demostrando que, no obstante las cartas de Timochenko y los anuncios de acabar con el secuestro, continúan en el doble juego de hablar de diálogo y golpear con pequeños grupos.

Y este accionar ni les va a garantizar la victoria, pues desde el punto de vista estratégico están derrotadas, ni va a facilitar un clima de confianza propicio a una negociación. Solo gestos inequívocos como liberar a los secuestrados sin condiciones ni espectáculos puede contribuir a que el país reconsidere sus resistencias a una negociación con esta organización.