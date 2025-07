Con la firma del Plan Local de Empleo de Barranquilla, el pasado martes 20 de marzo, se echó a andar una medida de choque para incrementar la generación de empleo formal en esta ciudad que, según la reciente investigación del Banco de la República, aparece entre las grandes capitales con la tasa más elevada (70,18 ) en cuanto a informalidad laboral.

En tal sentido, resultan igual de dramáticas las cifras globales obtenidas en las otras ciudades de Colombia por el mencionado estudio. Según las mismas, el 62 por ciento de los trabajadores colombianos laboran en condiciones de informalidad, no estando afiliados a la seguridad social en salud y pensiones ni a ARP; el 88 por ciento no recibe primas semestrales, el 67 por ciento no tiene vacaciones con sueldo, el 65,3 por ciento no recibe cesantías, y el 61,87 por ciento labora sin la firma de un contrato de trabajo escrito, ya sea a término fijo o indefinido.

En otros términos, en promedio 6 de cada 10 compatriotas no gozan con un empleo que garantice una salud física y mental sostenible, dándose en caso de ciudades como Quibdó y Riohacha, en las que el 82 por ciento de la población está dedicada a empleos informales que no cumplen con los debidos aportes a la seguridad social. Simultáneamente, esta situación tiene en aprietos a los sistemas de salud y pensiones, privadas de ese cúmulo de aportes que no les ingresa.

Como es sabido, el Dane define como pertenecientes al sector informal de la economía a los ayudantes de familia a los cuales no se les paga un salario, a las empleadas del servicio doméstico, a los trabajadores que se encuentran laborando por su propia cuenta en actividades propias o familiares y a los patrones o empleadores, obreros y empleados asalariados del sector privado vinculados a empresas con menos de 10 personas ocupadas. En nuestro medio, ejemplos comunes de empleados informales son los comerciantes, los vendedores ambulantes, el personal de servicio doméstico y otras ocupaciones de bajo nivel educativo consideradas ‘de rebusque’, que carecen de regulación y no obedecen las reglamentaciones legales existentes. Capítulo aparte merecen miembros de familias, en su mayoría menores, que vienen del interior a trabajar en tiendas y pequeños negocios, haciendo largas jornadas de trabajo, sin beneficios de ningún tipo e incluso salarios por debajo del legal estipulado.

Entre las personas que son empresarios o en los trabajadores independientes, esta situación no causa tanta preocupación como en los casos de trabajadores vinculados a empresas o pequeños negocios que evaden sus obligaciones de formalidad laboral y cumplimiento en la afiliación y pago de la seguridad social. Lamentablemente, según el estudio, las poblaciones más afectadas son las mujeres, los solteros y los jóvenes que ven su futuro incierto en cuanto a protección y seguridad social en la vejez, pues aunque se benefician a corto plazo recibiendo libre y sin descuentos el dinero fruto de su trabajo, se verán a largo plazo perjudicados cuando lleguen a edades avanzadas y no cuenten con debida atención integral.

Es por esto que este fenómeno de carencia de las prestaciones sociales en empleados es una bomba de tiempo que requiere de formales propuestas de solución tanto del estado como del sector económico y productivo del país y la Región, pues este Plan estimula en los empresarios la creación de empleos con condiciones de formalidad que respeten integralmente las condiciones de vida de sus trabajadores.

Igualmente se deben aumentar los mecanismos por parte del Gobierno a fin de que los trabajadores afectados puedan denunciar y se les indemnice por esas condiciones indignas de empleo. Especialmente, el Estado debe aumentar la vigilancia a fines de sancionar a aquellos empleadores que insistan en estas prácticas de evasión de la seguridad social, para lo cual se debe contar de igual manera con una concientización de los trabajadores de no aceptar esas condiciones desfavorables de empleo, no obstante se tengan que cubrir las necesidades vitales más urgentes y apremiantes. Por todo lo anterior es bienvenido este Plan Local de Empleo, el cual se une al clamor nacional por fomentar la creación de trabajos que sean dignos y decentes para los colombianos.