Según el Gobierno Nacional, el superpuerto de Barranquilla tiene su última oportunidad. Cormagdalena le ha dado un plazo no mayor de dos meses para que el concesionario, la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza, le presente un cronograma concreto de obras después de informarse la corporación que existe una propuesta bastante sólida para su financiamiento y que están vigentes los indispensables permisos ambientales.

Con ello, la viabilidad de la obra es cuestión de trámites.

El director de Cormagdalena, Augusto García Rodríguez, al reiterar ayer lo perentorio del plazo, expresó su confianza de que los concesionarios puedan allanarse a las condiciones que les ha señalado para otorgarles permisos para la construcción. La concesión fue pactada en 1998 y ha tenido atrasos por diversas causas, algunas de ellas atribuibles a la sociedad portuaria concesionaria. García recibió de su antecesor una investigación que iba encaminada a decretar la caducidad por incumplimiento.

Considera el funcionario una buena noticia el que la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza haya encontrado inversionistas y créditos hasta sumar unos 200 millones de dólares, como lo informamos ayer, con los cuales puede hacerse la primera fase de carga de carbón y minerales en barcos con capacidad de 150 mil toneladas.

El superpuerto es un proyecto privado del cual se ha venido hablando desde mediados de la década de los noventa y cuya factibilidad renace con vigor en vista del rumbo que ha tomado el comercio exterior colombiano y en particular las exportaciones minerales que se transportarían por el Río Magdalena. Colombia triplicará en seis años sus exportaciones no mineras y alcanzará una producción de cien millones de toneladas de carbón. Luego, debe habilitar su capacidad portuaria, y está comprobado que las regiones que carezcan de adecuados puertos, en un mundo donde la capacidad de los barcos es cada vez más esencial para ser competitivos, no estarán entre los ganadores.

Barranquilla, como lo hemos señalado en días recientes, no ha tenido estrategia ganadora para jugar en escenarios de grandes volúmenes de capacidad. Proliferan las concesiones portuarias, incluso como negocios de engorde, y las perspectivas, si no hay cambios radicales de comportamiento, serán las de una ciudad con múltiples minipuertos carboníferos, de altísima contaminación y limitado aprovechamiento de las corrientes internacionales de inversiones industriales o comerciales. El riesgo de marchitamiento del potencial portuario local y regional es altísimo.

En el caso del superpuerto cerca de la desembocadura del Río, si toca empezar de nuevo los trámites para los permisos ambientales por otra sociedad portuaria, es muy improbable que lo logre por las restricciones que han surgido después de 1998. De manera que estamos en una condición próxima al ahora o nunca, más aun cuando la ampliación del canal de Panamá aumenta la necesidad de oferta portuaria en el Caribe.

Frente a estas realidades, no hay cabida para nuevas reediciones del repetitivo cuento del gallo capón. Hay suficientes espacios para la reconfiguración empresarial a que haya lugar, y el mercado ha creado las condiciones para que la construcción se haga de veras.

Importante es que en el diseño macro de ciudad portuaria que en hora buena se encuentra en marcha por parte del Rotterdam Maritime Group para fijarle un norte al desarrollo portuario de Barranquilla, se tengan en cuenta las facilidades estructurales que requiere el superpuerto a fin de que este no termine limitado en sus objetivos.

Es oportuno que los anuncios que se están haciendo sobre viabilidad del superpuerto, condicionados a que haya seriedad en las nuevas ofertas, coincida con el estudio del Plan Maestro Portuario. Igualmente es deseable que sigamos avanzando en otros ejes de las soluciones que necesitamos: las garantías de navegabilidad en todo el Río, incluyendo el área que corresponde a Barranquilla, y el establecimiento de una autoridad única que ponga orden frente al caos existente.