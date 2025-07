Con la temperatura moderada que alcanzan los temas ante el paso del tiempo, pero sin jamás rehuir el deber que nos asiste frente a un asunto de plena relevancia, queremos referirnos a la nota del columnista Chelo de Castro que tanto revuelo ha generado en radio e Internet.

Tan pronto conocimos las reacciones de algunos influyentes líderes de las comunidades web, y de muchos respetables ciudadanos, emitimos un comunicado que adherimos a la columna y que decía textualmente:

En uso de la libertad de expresión que le asiste en su calidad de colaborador de EL HERALDO, el periodista Chelo De Castro escribió esta nota en su habitual columna de la sección deportiva. Ajenos como somos en este diario a prejuicios y epítetos de este tipo, rechazamos airadamente las ofensas contra el pueblo pastuso, al tiempo que evaluaremos medidas de fondo al respecto.

No está de más, sin embargo, reiterar el respeto y el aprecio que sentimos hacia los nativos de Pasto y Nariño en general. No solo por la sencilla razón de que son nuestros compatriotas, sino también por los lazos específicos que nos unen. En estas mismas páginas se han escrito columnas con títulos como “Aprendamos de los pastusos”, destacando el talento inigualable de los artesanos de esa ciudad que elaboran las carrozas de esa gran fiesta nacional que es el Carnaval de Blancos y Negros. A partir de allí fue posible que se convocara a estos artesanos a que aportaran su talento al Carnaval de Barranquilla. Apenas la semana pasada, publicábamos una nota con el virtuoso pastuso Riber Insuasty, gran exponente de este oficio y ganador de Congo de Oro por su aporte a la Batalla de Flores del sábado.

Pero además de dejar en claro que no nos asiste prejuicio alguno, es preciso anotar que la caldera que ha bullido durante los últimos días posee múltiples ingredientes: uno de ellos es el de la libertad de expresión, materializada aquí por un veterano columnista que —al igual que todos los que desempeñan este oficio en un medio— es amo y señor de sus palabras. Decía Voltaire que “todos tenemos un derecho natural a usar nuestros lápices y lenguas a nuestro propio riesgo y peligro”. No significa lo anterior que entre nuestros diarios y exhaustivos esfuerzos no se encuentre el de seleccionar y evaluar con responsabilidad a nuestros colaboradores independientes, de modo que en su desempeño apliquen virtudes inherentes al buen periodismo.

Cuenta también en el debate el ingrediente de las disculpas públicas y claras que don Chelo De Castro ofreció, ante el país entero, cuando ni siquiera la polémica llevaba un día. Como seres humanos que somos, los periodistas podemos equivocarnos. La semana pasada le tocó a Chelo De Castro. Esta semana fue Ezra Shabot, reconocido conductor de la radio mexicana, y quien de inmediato presentó sus excusas, dando cuenta de un craso error. “Eso fortalece a audiencias de Noticias MVS”, concluyó el analista de medios Gerardo Albarrán.

Si bien don Chelo se equivocó, no es menos cierto que lo reconoció pronto y sin titubeos. Eso no significa que al mismo tiempo no nos asista el deber de dialogar francamente con nuestro columnista, hacerle ver con claridad en qué consiste su gravísimo error y tomar medidas que corresponden al ámbito interno de nuestra organización.

Pero ver sometido al escarnio público a un hombre que lleva 62 años defendiendo con vehemencia a su comunidad y a su región, y que ha tenido la gallardía de reconocer oportunamente una equivocación, como muchos contumaces internautas parecieran desear, es algo que simplemente no va a suceder.