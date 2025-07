Aunque resulte paradójico, aún no se han alcanzado a aprovechar en su totalidad los cupos disponibles a nivel nacional en los colegios oficiales para dar cumplimiento a la ‘Política de Gratuidad Educativa’ del gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Con esta medida se busca que más colombianos ingresen al sistema educativo, facilitando el acceso a la educación de unos 8,6 millones de niños y jóvenes que en este 2012 estudiarán desde el grado 0 al 11 en los colegios oficiales sin pagar ni un peso por las clases ni por los servicios educativos complementarios tales como documentos, constancias o derechos de grado, carné, mantenimiento de equipos, boletines y seguros estudiantiles. Esta directriz igualmente cobijaría a los alumnos que estudien en sitios en los que la oferta educativa pública se haga en convenio con colegios privados.

En total, el Estado colombiano había anunciado en diciembre pasado una inversión para el 2012 de $525.000 millones, de los $15 billones provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), los cuales en este mes de febrero serán girados a las 94 entidades territoriales, entre gobernaciones y alcaldías con más de 100.000 habitantes, que son los que administran la educación a través de 13.700 colegios públicos que hay en el país.

El Ministerio de Educación desde ya ha comisionado a las secretarías departamentales y distritales del sector para que tomen medidas sancionatorias a los colegios oficiales que infrinjan la Ley y cobren matrícula y otros gastos a los padres de familia. De otro lado, también se castigará no girándoles recursos a las instituciones educativas en los que no se esté cubriendo la totalidad de los cupos disponibles.

Como se recuerda, para llegar a la gratuidad total de la educación en Colombia se pasó gradualmente por dos fases: hasta el 2010 se asignaban recursos solo a los estudiantes de los estratos 1 y 2, o bien en situación de desplazamiento, población indígena o con discapacidad. En 2011 se amplió esta gratuidad a todos los niños de preescolar y primaria.

Pero, contrariamente a lo que se pensaba, está ocurriendo que esta feliz disposición ha generado hasta el momento tensiones entre los diferentes actores del sector educativo. Por un lado, algunos rectores han considerado como ambiguo ese mensaje de gratuidad y se quejan de que esta medida ha puesto a las entidades educativas estatales contra la pared, pues el anuncio de que no se puede cobrar ni un peso a los alumnos debe ir acompañado por una prontitud por parte del Gobierno en la remisión de los recursos con que se cubrirían los gastos de la gestión educativa.

Pero en ningún momento los rectores pueden oponerse a ese viejísimo anhelo de los colombianos de que se instaure la educación gratuita en nuestro país, lo cual va en vías de extenderse hacia la educación superior, y deben cumplir sin dilaciones con su tarea de enviar a su respectiva Secretaría de Educación la información y documentación exigida en la Directiva Ministerial Nº 23, para garantizar que el giro de los recursos se realice a partir de este mes de febrero. Mientras más demoren en el cumplimiento de este deber más se verá afectado su plantel, pues serán reportados a los organismos de control.

Obviamente que esta situación no justifica lo que muchos ciudadanos han denunciado está sucediendo en algunas instituciones educativas oficiales que recurren a ciertas triquiñuelas para cobrar de manera disfrazada las matrículas a los alumnos. Lo peor del caso es que en diversas ocasiones están siendo acompañados de manera cómplice por las respectivas asociaciones de padres de familia, algunas de amañada conformación, los cuales están utilizando campañas de sensibilización en los que recurren a valores como el de la solidaridad, respaldo, ayuda a la institución, etc. Es entonces cuando aparecen las llamadas donaciones voluntarias y otras argucias con el pretexto de mejorar la calidad de la educación de sus hijos y apoyar el cubrimiento de los costos de la misma, siendo que esto no debe solucionarse mediante esas estrategias.

Desde ya deben establecerse serios compromisos entre los representantes de todas las instancias del sector educativo para que sagradamente se respeten en la ejecución las fechas establecidas para el desembolso de los recursos que lleguen por situado fiscal. Igualmente es necesaria una mayor gestión de los rectores para que se cubran los cupos disponibles y así se cumpla con el sueño de que ningún niño o joven se quede por fuera de esta regia oportunidad de recibir en forma gratuita una verdadera educación de calidad, y por esta vía lograr una mayor equidad, reducción de la pobreza y la prosperidad para todos.