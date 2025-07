La legítima aspiración del vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, a ser elegido como secretario de la Organización Internacional del Trabajo —OIT— ha encontrado eco y respaldo entre algunos países amigos. En contraste, antiguos compañeros suyos en las lides sindicales en su propio país han salido al paso de tal aspiración, y en una especie de zancadilla política quieren impedirle que ocupe tal dignidad. Para ello, no se han ahorrado en una cruzada baja y antipatriótica, con argumentos solo propios de gente ruin, desconsiderada, innoble.

No encontramos nada malo en que Garzón pudiese llegar a ocupar tal cargo. Tiene derecho a hacerlo en representación de Colombia, y posee las condiciones morales y naturales para ello. Como que ejerció, durante muchos años un puesto de liderazgo en el ámbito sindical colombiano, el vicepresidente sería un acierto en tan alta posición. Enhiesta moral para los sindicatos colombianos generaría una elección tal.

Curiosamente, en esa expresión camorrera que tienen algunos compatriotas, unos pocos dirigentes sindicales se han opuesto a esa candidatura. Han echado una sarta de consejas y desprestigio contra Garzón, en un desesperado esfuerzo por empañar su imagen, y con ello, hacer que quienes tienen en sus manos la elección cambien su parecer y voten por otro candidato. Los sindicalistas colombianos han preferido darle el respaldo a un extranjero, en vez de otorgárselo a uno de los suyos. Así son en medio de su mezquindad criolla.

Pero no parece haber mucho ambiente favorable para esta conspiración de desprestigio contra Garzón y Colombia. No tienen uno ni otro causales morales, éticas o políticas que les impidan tener asiento en la OIT. Al revés, están precedidos de un culmen de antecedentes positivos, como el respeto a la libertad de asociación de los trabajadores rasos, y de reclamación por vías pacíficas mejores condiciones laborales de sus empresas.

El vicepresidente no ha cejado en su campaña. Con sigilo y buena diplomacia, tan necesarios en la conquista del favor popular, ha desplegado contactos del más alto nivel entre personas clave de Estados Unidos, para que esa elección resulte un hecho cumplido.

La semana pasada estuvo reunido con miembros del Consejo de Estados Unidos para Negocios Internacionales, que es el organismo que representa a los empleadores de EU, ante la OIT.

Durante su estadía en Washington, tuvo ocasión para encontrarse también con el secretario adjunto del Departamento de Estado, William Burns; al igual que con los legisladores Gregory Meeks, Albio Sires, Henry Cuellar; Aaron Schock y Mario Diaz Balart.

También sostuvo encuentros con Thea Lee, Deputy Chief of Staff del Presidente de AFL CIO; José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch; Mark L. Schneider, de International Crisis Group; Suzanne Nossel, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, y Jim Hoffa, presidente del Sindicato International Brotherhood of Teamsters (IBT). Y para no quedarse corto en sus contactos estadounidenses, Garzón tuvo un conversatorio cerrado en el Brookings Institution, una reunión con el US-Colombia Business Partnership y, el jueves 2 de febrero, sostuvo una conferencia de alcaldes afroamericanos.

Estimamos que las relaciones del vicepresidente colombiano, con tan influyentes personalidades de aquella nación norteamericana, están en su mejor nivel. Y que ellas no alcanzarán a verse empañadas por la conjuración de sus excompañeros de luchas sindicales en este país.

Colombia se vería muy bien representada en la secretaría general de la OIT, y el manto de dudas sobre su política sindical y el amparo de los derechos de los trabajadores preservarían el buen talante de otras épocas.

Existirá siempre la duda de si la postulación de Garzón corresponde a una movida maestra del presidente Juan Manuel Santos para neutralizar el accionar del Vicepresidente, el cual posee su propio carril político, tiene aspiraciones para un futuro no muy lejano y en no pocas ocasiones ha sido palo en la rueda para diversas iniciativas gubernamentales.

Sea eso o no cierto, lo realmente relevante es que Garzón posee excelentes argumentos personales y profesionales, y al país no le vendría mal un honor semejante.