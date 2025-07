El tira y afloje que se ha formado alrededor de la situación jurídica de la exjefa del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, se avizora como de largo aliento. Varias aristas rodean el caso, que no tiene, por ahora, una perspectiva de desenlace favorable para la Justicia colombiana, que la reclama en extradición para que responda legalmente por las interceptaciones telefónicas contra magistrados, periodistas, sindicalistas y algunos dirigentes políticos.

Dichas interceptaciones ilegales se han convertido en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país y llevaron al actual gobierno a ordenar la disolución de ese organismo, adscrito directamente a la Presidencia de la República.

La reciente negativa del Gobierno de Panamá para regresar a su patria a la exfuncionaria caldeó aún más los ánimos y ahondó la grieta que existía entre dos bandos, claramente definidos, que sostienen una inusual lidia frente al caso: por un lado, los amigos de que Hurtado sea extraditada, para que encare a la Justicia colombiana, que la acusa de tener injerencia directa en aquel caso, y, por otro, están quienes la defienden a ultranza, y argumentan que su residencia en Panamá se justifica porque –según ellos sostienen– en Colombia se la perseguía políticamente, y porque para juzgarla por el delito endilgado “no hay suficientes garantías legales”.

Del primer grupo forma parte el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que envió delegados a Panamá para, por recurso jurídico, alegar ante las autoridades de ese país las razones judiciales que presumiblemente le asiste para reclamar la comparecencia de la exfuncionaria ante la Justicia colombiana. Y del segundo grupo forman parte voceros del expresidente Álvaro Uribe, quien, además de justificar abiertamente el asilo otorgado por la vecina nación a la señora Hurtado, acusa sin ambages a los peticionarios de la extradición como “enlaces de la guerrilla colombiana”. Es el estilo con que siempre ha actuado el señor Uribe.

Mientras ese rifirrafe verbal sigue su marcha, las autoridades colombianas están sumidas en una especie de limbo jurídico. No hay certeza de lo que pueda pasar, o qué deba hacerse en el inmediato futuro frente a este singular caso, y, específicamente, con la suerte jurídica de María del Pilar Hurtado.

Si otros funcionarios del desaparecido organismo de inteligencia del Estado ya fueron juzgados, y se les halló culpables por las irregulares interceptaciones telefónicas, lo lógico ahora es que se llegue a la punta del iceberg; que se revele, a la luz de una juiciosa investigación penal, quiénes movieron los hilos invisibles de aquella orquestada vigilancia telefónica sobre quienes, según interpretación de analíticos de la política, se habían convertido en una ‘piedra en el zapato’ del gobernante y de algunos de sus subalternos, en el período presidencial anterior.

En realidad, no encontramos justificación alguna a la afirmación de que en Colombia no existen garantías para juzgar a la exdirectora del extinguido DAS. Ella, si es cierto que no tiene culpa alguna en las irregulares escuchas telefónicas, debe regresar al país, y ponerse a órdenes de las autoridades, para que sean ellas las que verifiquen su inocencia. De seguir en la tónica se huir de este proceso, sembrará un más grande manto de duda que, en últimas, la afectará solamente a ella; porque si existiera un propósito suyo para proteger a alguien, en un nivel superior, ese alguien se verá beneficiado con ese silencio. Pero ella será prófuga por siempre. Horrendo adjetivo para la dignidad de cualquier ser humano.

Un capítulo similar al que vive la exdirectora del DAS parece que empieza escribirse, ahora en cabeza del excomisionado de Paz del anterior gobierno, Luis Carlos Restrepo, quien acaba de ser objeto de una orden de captura por parte de la Fiscalía General de la Nación, que lo requiere para imputarle cargos por la falsa desmovilización del supuesto frente Cacique La Gaitana de las Farc. Las autoridades han podido comprobar que dicho grupo jamás existió y que su presunta dejación de armas obedeció a una falsa desmovilización, cuyo propósito real aún está por esclarecerse.

El Alto Comisionado de Paz, quien sostiene un duro enfrentamiento público con la fiscal general Viviane Morales, no se hizo presente para cumplir con su obligación legal y optó por evadir la acción de la Justicia. Hoy las autoridades desconocen el paradero de quien fue considerado en su momento uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez y el gran responsable de un proceso de desmovilización de más de veinte mil hombres, tanto de grupos paramilitares como guerrilleros, cuyo sometimiento también empieza a ser cuestionado.

De manera que tanto Hurtado como Restrepo tienen cuentas pendientes que aclarar con la Justicia colombiana y su ‘plan de fuga’ no es, precisamente, el más ejemplarizante para quienes han ocupado altas dignidades del Estado y son por ello mismo referentes sociales. El país demanda que reconsideren su actuación.