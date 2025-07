Es inaceptable que la vía de acceso a la terminal de carga del aeropuerto Ernesto Cortissoz esté absolutamente intransitable en la ciudad-región que se declara como eje para que Colombia gane con la revolución en el comercio exterior que está en marcha. Pero en esas insólitas dificultades estamos.

La indagación reporteril ha demostrado con nitidez que nadie, ni autoridades ni gremios, han sido ajenos al problema. Tanto es así que la reconstrucción de la vía, que tiene una longitud de apenas un kilómetro, forma parte de las prioridades para el Plan de Desarrollo de Soledad 2012-2015. Pero su financiación está en veremos, es incierta, dada la crisis fiscal que presenta este municipio, donde sus líderes actuales son presionados por gravísimos problemas sociales y por la carencia de servicios públicos idóneos para una gran parte de su población.

De manera que hay que buscar opciones diferentes al presupuesto municipal soledeño. Se nos ocurre, en consecuencia, que esta obra debe ser incorporada en la segunda fase del Plan Soledad de la Gobernación del Atlántico, que ha venido obteniendo financiación desde su primera etapa y en forma concurrente por los diferentes niveles del Estado. La Nación y el Departamento, en primer lugar.

El Plan Soledad permitió avanzar en las soluciones a los arroyos que tantas muertes y daños han causado, dotar de servicios domiciliarios a zonas marginadas, apoyar programas de vivienda, extender las rutas alimentadoras de Transmetro, rediseñar la Ruta Caribe a fin de construir puentes apropiados a las necesidades del flujo vehicular en el largo plazo y mejorar la eficiencia de las instituciones. Las inversiones totalizan más de 150 mil millones de pesos, según el exgobernador Eduardo Verano.

Ahora, el gobernador José Antonio Segebre anunció que viene una segunda fase, que incluye la construcción de un palacio municipal digno del pueblo soledeño, la edificación de una nueva sede del Hospital Juan Domínguez Romero en la calle 30, continuar la reconstrucción del Museo Bolivariano y diversos programas sociales y para la competitividad. Sumar a lo ya previsto la vía de acceso al aeropuerto pone la solución en cabeza compartida de la Gobernación y la Alcaldía de Soledad, para que esta sea pronta, como se necesita.

Esta vía tiene que definirse como proyecto estratégico para Soledad, teniendo de presente que estamos frente a un problema que impacta la competitividad de Barranquilla, y cualquiera de las opciones que se han pensado se torna más fácil: como la ampliación del contrato de la Ruta Caribe, obra que ejecuta Invías con sus recursos propios, y la aportación del Departamento.

El primer paso, insistimos, es que la vía forme parte del paquete de inversiones en desarrollo social e infraestructura con el cual se ayudaría a Soledad a escalar como territorio de progreso.

Invías, en particular, tiene deudas pendientes con el Caribe colombiano después de haber dado vía libre a contratos por más de tres billones de pesos que venían en trámite desde el gobierno anterior, sin que le hubiese dado espacio suficiente a las necesidades de la región.

¿Qué se requiere hacer, ya en el detalle de la gestión, para que la Gobernación y la Alcaldía de Soledad pongan el interés merecido en este proyecto? La respuesta debe estar en la agenda de los doctores José Antonio Segebre, Franco Castellanos y, desde luego, del director de Invías, el ingeniero Carlos Rosado.

La vía al aeropuerto de carga no es una vía cualquiera. Su importancia para los negocios, para la economía, es fundamental, y no puede haber dilaciones institucionales en su recuperación. Esperamos que quienes tienen la posibilidad y la responsabilidad de resolver este problema no se tarden tanto. Está muy claro que Soledad no puede sola con este problema, ni es exclusivo de este precario municipio. Les corresponde a la Gobernación y a Invías aportar los recursos para arreglar esta vía, que, como hemos enfatizado, es clave para la competitividad de Barranquilla y la Región. Así lo han expresado todos los líderes gremiales que se han pronunciado sobre el tema.

En el Día del Periodista

En un día como hoy, hace 221 años, el cubano Manuel del Socorro Rodríguez fundó el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, primer semanario en la historia de Colombia. Se trata de una fecha especial para los periodistas colombianos, que en los últimos veinte años hemos visto caer asesinados a por lo menos 150 de nuestros colegas, sin mencionar la cantidad de obstrucciones de toda índole que constantemente se dan contra el ejercicio de la profesión y la libre expresión.

Sea el momento apropiado para reconocer la labor que día a día cumplen en la Región Caribe centenares de colegas, en prensa, radio, televisión y ahora, con la emergencia de nuevas tecnologías, en propuestas de innovación como las páginas web, las redes sociales y los blogs.

Sin duda las tecnologías emergentes han abierto los espacios de esta profesión, volviéndola más incluyente.

Sirva asimismo para reiterar las más sinceras disculpas a nuestros lectores por la publicación errónea ayer miércoles de la noticia de la presencia de Bill Gates en Colombia, luego de que un empresario antioqueño decidiera jugar una elaborada broma a un grupo de comensales en un restaurante de Medellín.

Nuestro compromiso con la verdad continúa intacto y si en algún momento, siempre de buena fe, nos equivocamos, de inmediato, como es el caso, hacemos la corrección.