Hay consenso en la ciudad que un instrumento de gestión como la Valorización es indispensable para acometer las obras de desarrollo urbano que requiere Barranquilla, sobre todo cuando los retos de la globalización exigen una ciudad moderna y amable. De modo que ese no es el punto en discusión, aunque, desde luego, hay voces minoritarias que cuestionan la contribución, y sus argumentos resultan respetables aun sin que parezcan tener el respaldo mayoritario de la ciudad.

Lo que hoy se discute en Barranquilla es si se debe emprender la llamada segunda fase de la Valorización si todavía hay tareas pendientes por cumplir de la primera. Faltan la Avenida al Río, terminar un parque educativo, hay deterioros e inundaciones en las obras del Paseo Bolívar y hundimientos en algunos tramos de la Circunvalar, entre el Estadio Metropolitano y La Cordialidad, y algunas de las palmeras que allí adornaban los separadores se han muerto. Por esta razón, han surgido justificadas resistencias a que se ponga en marcha la segunda etapa de la Valorización.

Además, hay otras razones que afectan la confianza. En la primera Valorización se adoptó un plan de obras en contravía de las sensatas voces de quienes recomendaban que este instrumento se articulara a las obras en curso entonces del Transmetro. No hubo oídos para tales sugerencias, y proyectos como el malecón León Caridi se aprobó pese a no tener ningún impacto favorable en la movilidad, como lo reconoció en el balance que hizo de su administración el exalcalde Alejandro Char.

A estos antecedentes muy próximos, se añaden las prevenciones por el mal uso que hace años se le dio a la Valorización y que dejó ingratos recuerdos como el famoso puente de la carrera 50, convertido para la posteridad en un adefesio macondiano de la urbe. Esos repetidos incumplimientos le quitan legitimidad a este instrumento, que no es el único de gestión urbana.

De manera que lo importante es lograr que no se erosione la confianza frente a la Valorización. No le conviene a la ciudad. No les conviene a quienes hoy están a cargo del Gobierno Distrital y son responsables del buen empleo de los recursos que se capten por este instrumento.

Sugeriríamos, por tanto, que se evitara darle a este asunto un debate perjudicial a la ciudad. Y que se abordara el tema con toda la seriedad. Sin prisas, sin improvisaciones. Pensamos que convendría esperar a que quedara totalmente listo el Plan de Ordenamiento Territorial, acerca de cuyo contenido final el Distrito deberá ponerse de acuerdo con varios sectores, entre ellos, las sociedades de ingenieros y arquitectos. También convendría esperar los resultados de los estudios del Plan de Movilidad que deberá ser parte orgánica del POT, el cual es el único instrumento legalmente válido para establecer las prioridades en materia de infraestructura para la ciudad. En el horizonte de los doce años de vigencia del nuevo POT y establecidas las prioridades en su plan de ejecución, cada uno de los tres alcaldes, incluida la Alcaldesa actual, ya sabrá qué le toca ejecutar, lo cual será lo que deben consignar en su Plan de Desarrollo de cuatro años. Esa es la lógica y el espíritu de la ley y de un proceso secuencial de planeación. La prisa nunca será buena consejera, sobre todo con los antecedentes comentados. Y creemos que la alcaldesa Elsa Noguera, siempre tan sensata, va a considerar todas estas realidades.

Lo más acertado es que la ciudad esté plenamente convencida sobre cómo se van a invertir de ahora en adelante sus escasos recursos como el de Valorización. El criterio rector en esa decisión debe ser lo prioritario. Y ello debe consensuarse entre el Gobierno Distrital, la ciudadanía, la academia y las asociaciones especializadas de ingenieros y arquitectos. La Valorización no puede volver a dispersarse. Hay que definirle un norte. Y este no debe apartarse de lo que se defina en materia de planificación. Una prioridad podría ser, de hecho, culminar los trazados viales de los anteriores planes como los del Plan Regulador de 1957 retomados posteriormente por el Plan Maestro Vial de la Misión Japonesa de 1985, así como por el POT del año 2000, que aún siguen vigentes y que por el afán de innovar y la falta de conocimiento de ciertos funcionarios técnicos no se han ejecutado y nos mantienen en el atraso.

De la misma manera, resultan acertadas las conminaciones de algunos sectores a que no se emprenda la II sin que se revise y repare el deterioro de que ha sido objeto la I y no sobra anotar que quisiéramos ver una labor mucho más diligente en lo que falta por recaudar de la anterior.

Estas son las respetuosas sugerencias de EL HERALDO sobre el tema.