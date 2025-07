La denuncia de acoso homosexual formalmente presentada ante la justicia colombiana por el poco conocido árbitro bogotano de torneos menores Germán Mauricio Sánchez contra el internacionalmente consagrado réferi Óscar Julian Ruiz ha sorprendido y despertado las más diversas reacciones en la opinión pública de Colombia y el resto del mundo deportivo en donde es ampliamente reconocido el silbato de Villavicencio.

Si bien esta delicada sindicación va rumbo a dirimirse en los estrados judiciales, pues ya el árbitro Ruiz anunció una demanda por injuria, falsedad y calumnias agravadas, bien vale distinguir que lo que en el puro fondo del asunto se denuncia no es la inclinación sexual del juez Fifa, sino el presunto uso de una negativa de Sánchez a los supuestos requerimientos homosexuales del colegiado internacional como un mecanismo utilizado posteriormente para no ser aceptado en los exámenes de ascenso hacia el nivel de árbitro profesional y así truncar su carrera.

Para encender aún más la hoguera, a esta acusación de supuesto acoso sexual laboral se ha unido la temeraria aseveración del presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano, Difútbol, Álvaro González, del malestar que existe en diversos colegios arbitrales en donde se rumora que uno de los primeros requisitos para llegar a las altas esferas del arbitraje colombiano es ser homosexual. Tal afirmación de seguro agregará un epíteto más en contra de los árbitros, sumados a los muchos que les gritan los aficionados semanalmente en los estadios del país.

Es de reconocer que estas espinosas situaciones que han salido a la luz pública, en caso de ser ciertas, entrarían en los terrenos del acoso sexual de tipo laboral. Sean veraces o no tanto la acusación hacia Ruiz como la polémica declaración del directivo González, ellas nos refieren a un capítulo que se vive en algunas organizaciones empresariales y no empresariales colombianas y que tiene que ver con la intimidación sexual que puede ocurrir en los ambientes de trabajo.

Entre los expertos de psicología del trabajo existe el consenso de que el acoso sexual laboral en su mayoría se da hacia alguien del sexo opuesto, siendo menos factible de ocurrir, aunque acontece más de lo que se cree, por parte de alguien que escoge para acosar a una víctima del mismo sexo. Lamentablemente muchas de las víctimas callan o, lo que es peor, acceden al abuso de poder con tal de no perder un ascenso o el empleo, en una época tan dificultosa para conseguir otro. Incluso se presentan situaciones en que las personas que rechazan abiertamente las insinuaciones, miradas, requiebros, mensajes de textos, correos electrónicos o invitaciones, son mal evaluadas, degradas de posición o no tenidas en cuenta para ascensos, cuando no despedidas.

Uno de los casos más sonados en Colombia el año anterior, este no homosexual, fue el del exfuncionario de Derechos Humanos de la vicepresidencia de la República Tomás Concha, denunciado ante la Fiscalía por la comunicadora social Lina Castro, quien manifestó que a ella le tocó acceder en repetidas oportunidades a sus pretensiones libidinosas mientras trabajó para él. Es de recordar que el alto funcionario en el 2011 representó al Gobierno de Colombia en tribunales internacionales sobre las estrategias del Estado para no permitir el abuso sexual en contra de las mujeres.

Es bueno mencionar que diversas empresas públicas y privadas están protegiendo a sus empleados, hombres y mujeres, de ser víctimas del silencioso acoso sexual de personas tanto del mismo como del otro sexo, mediante mecanismos o canales de comunicación interna que facilitan las denuncias con tal de iniciar las debidas investigaciones. Las empresas están obligadas a tomar medidas preventivas, separar a las personas en caso de acoso e incluir talleres preventivos de sensibilización en estos temas para todo el personal.

Cabe aludir que en esto de legalmente defenderse contra los comportamientos abusivos contamos con la Ley 1010 del 2006 a través de la cual se adoptan medidas para prevenir, denunciar, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos, inclusive el sexual en el marco de las relaciones de trabajo. Por otro lado la Ley 1257 del 2008 tipifica en nuestro país esta conducta como delictiva estableciendo que toda persona que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno a tres años.

En este caso específico del colegiado Fifa Óscar Julian Ruiz, u otros que de seguro saldrán a flote a partir de las declaraciones del directivo Álvaro González, debemos esperar que ambas partes, tanto la acusadora como la acusada, amparadas en las autoridades judiciales diluciden la verdad. Mientras tanto somos conscientes de que es grande el daño moral infringido al considerado mejor árbitro colombiano de las últimas décadas y ahora al gremio arbitral, lo cual requerirá de un gran esfuerzo para quitar de encima el enorme lodo con que ha sido manchada la reputación de los árbitros profesionales del pais.