El deceso por huelga de hambre del disidente cubano Wilman Villar no es una muerte cualquiera. El hecho, que ha suscitado desde diversos países del planeta las más encarnizadas expresiones de protestas, ha revolcado el sentimiento anti-castrista que albergan muchos cubanos y otros ciudadanos de mundo, los cuales anhelan que algún día desaparezca este régimen dictatorial que lleva más de 50 años entronizado en la isla.

La mayoría de estas reacciones coinciden en expresar que con el desenlace fatal de la protesta de Villar se ha pisoteado un vez más el derecho de todo individuo a expresar ideas libremente, señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y presente en la mayoría de los sistemas democráticos del planeta.

Villar se sometió desde hace 50 días a una huelga de hambre que inició en prisión al ser condenado en noviembre pasado a cuatro años de cárcel cuando participaba en una protesta del grupo de oposición Unión Patriótica de Cuba, en la localidad oriental de Contramaestre, donde residía, y días después se le sometió a un ‘juicio sumario’ por delitos de desacato y atentado a la autoridad.

Imposible no trazar paralelos entre este hecho de rebeldía ante la injusticia política y social presente en Cuba y el de la muerte de Orlando Zapata, el preso político que falleció en febrero de 2010, tras una larga huelga de 85 días sin comer, o el del deceso de Pedro Boitel, muerto en prisión en 1972 luego de dejar de ingerir alimentos por 53 días.

José Martí expresó en cierta ocasión que la libertad es el derecho que tienen las personas a actuar, pensar y hablar libremente, sin hipocresías.

Es inconcebible que en pleno siglo XXI todavía se den manifestaciones en que un ser humano llegue a inmolarse para exigir se le permita exteriorizar su derecho natural, fundamental y primordial a la libre expresión de sus pensamientos e ideas. La libertad es un derecho que otorga el Estado al individuo, y no es una norma jurídica sino que es el poder del individuo de realizarse a sí mismo, de resistir a la opresión del Estado y las leyes, a la esclavitud de las cosas, a fin de desarrollar su íntima personalidad y erigirse en el creador de su propio destino.

Es por esto que se han escuchado desde el exilio en Miami y los gobiernos de Estados Unidos y España fuertes voces de vehemente reprobación ante esta nueva demostración de la infra-humana situación económica, social y de coerción de la libertad de expresión que se respira en muchas partes de Cuba, cuyas zonas pobres están a unos pasos de lujosos complejos turísticos.

Esta forma de protesta ante la violación a sus derechos fundamentales emprendida por Wilman Villar da muestra de la aún viva e inacabable oposición al régimen de Fidel y Raúl Castro, tanto desde el interior de la isla como desde el exilio por parte de cubanos regados por el orbe.

Esos exiliados no olvidan la tragedia que en su momento vivieron en carne propia y de la que escaparon para irse a vivir a países con condiciones más dignas de vida, pero dejando a sus familiares en medio del drama vital de carencias, estancamiento y represión como el que según múltiples testimonios hoy se vive en la otrora ‘Perla del Caribe’.

Pero las voces de protestas que más se han hecho sentir han sido las de las Damas de Blanco, un grupo –surgido en el 2003– unidas por el dolor de estar separadas de sus seres más queridos que están en prisión y tienen el firme propósito de lograr su liberación. Ellas, que ya han sido premiadas por el Parlamento Europeo con el Premio Sajarov a los Derechos Humanos, salen todos los domingos con sus albos atavíos y después de misa recorren pacíficamente las calles de las principales ciudades cubanas portando las fotos de sus familiares presos con los años de sus injustas condenas.

Se hace perentorio que no se sigan dando estas formas de “hacer del cuerpo un campo de batalla o una plaza de protesta”, como acertadamente bautizó a este injusto hecho la joven bloguera cubana Yohani Sánchez, valiente mujer que está liderando a través de las redes sociales una importante concientización de lo que acontece en Cuba. Dejar de comer no puede seguir siendo la única forma de hacerse sentir y de manifestar libremente los pensamientos en ese país desgastado por un largo régimen que merece re-oxigenación y no más mártires en estos cruciales momentos del siglo XXI.

Pero lo más urgente y justo de todo es que el régimen cubano entienda de una vez por todas que al coartar derechos fundamentales como la libertad de expresión no están haciendo nada distinto a traicionar los postulados de su revolución