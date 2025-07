Destacamos ayer un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, que ubica a Venezuela en los primeros lugares de los países del continente que han logrado disminuir la pobreza y la miseria. Según el estudio, la pobreza venezolana pasó, entre 2002 y 2010, del 48,6 al 27,8 por ciento, en tanto que la miseria evolucionó del 22,2 al 10,7 por ciento.

No se podrá compartir la ideología y la fraseología del comandante Chávez, su estilo, su forma de hacer política, la manera como se dirige a los países y líderes que considera sus rivales, pero las estadísticas que ha entregado la Cepal indican, elocuentemente, que Venezuela ha alcanzado avances importantes en términos de reducción de pobreza e indigencia. No podrán gustarnos, asimismo, los devaneos amistosos de los líderes de la ‘Revolución Bolivariana’ con los cabecillas de las Farc, pero el informe de la Cepal y los documentos de la OEA y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, indican que bajo el régimen de Chávez se redujo considerablemente la pobreza y la miseria en Venezuela. Se trata de organismos internacionales de la mayor seriedad y confiabilidad, a juzgar por sus completas y sólidas investigaciones.

Dirán los antichavistas, probablemente, que ello, en buena parte, es el resultado de la utilización de la riqueza del petróleo —favorecido por buenos precios internacionales— por parte del presidente Chávez con fines asistencialistas, pero antes Venezuela dispuso también de grandes recursos por su petróleo, y evidentemente los gobernantes de Adeco y el Copei —partidos políticos que el chavismo sacó del escenario— no los orientaron en beneficio de los más pobres.

Colombia, por su parte, lo ratifica la Cepal, registra una pobreza del 44,3 por ciento y una pobreza extrema del 14,8 por ciento, no obstante los importantes crecimientos económicos de los últimos años.

En su conjunto, la América Latina exhibe una pobreza del 31,4 por ciento y una miseria del 12, 3 por ciento.

Las tendencias a futuro del continente, desde el prisma de la Cepal, son favorables. Pero “la región debe aumentar sus esfuerzos para reducir las desigualdades sociales. Uno de cada tres latinoamericanos vive debajo de la línea de pobreza —180 millones de personas— y 10 economías de la región continúan estando entre las 15 más desiguales del mundo”. La receta de la Cepal para América Latina dice que va a ser clave, para que las economías nacionales sigan avanzando, el rol que logre desempeñar el Estado, el cual “puede y debe jugar un papel fundamental: creando empleos de calidad; consolidando sistemas fiscales sólidos, transparentes y justos; apostando por la formación y capacitación de la población; aumentando la eficacia de las inversiones en infraestructuras, y apoyando la innovación y el desarrollo productivo”.

La Cepal considera que para lograr en América Latina sociedades más equitativas e incluyentes no basta con las políticas sociales ensayadas en los últimos años. Este organismo estima que el Estado tiene que hacer énfasis en fortalecer la calidad y efectividad de las políticas monetaria y fiscal, así como en promover activamente la educación, la inversión en infraestructura e innovación, y el desarrollo productivo.

La Cepal pronostica que América Latina tendrá un crecimiento económico de un 4 por ciento, en medio de la lentitud de las grandes economías del mundo. Y advierte que la “región debe fortalecer su capacidad de respuesta macroeconómica para enfrentar los riesgos derivados de la incertidumbre en la economía global y la volatilidad de los mercados internacionales de capitales. La economía internacional continúa siendo la principal fuente de incertidumbre para América Latina y el Caribe”.

La Cepal hace varias recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos: que las políticas macroeconómicas deben ser coherentes con las necesidades de largo plazo ligadas a los cambios económicos y demográficos en curso; que deben aprovecharse las oportunidades para eliminar restricciones al desarrollo y dar un salto cuantitativo y cualitativo en la provisión de servicios públicos; que para construir Estados que puedan responder a las necesidades del desarrollo, es necesario llevar a cabo reformas fiscales tendientes a reducir la enorme brecha entre las necesidades y los recursos disponibles; que la recaudación tributaria en América Latina no debe seguir siendo baja y sesgada hacia impuestos no progresivos, y que la transformación del Estado no debe limitarse a hacer mejor, y de manera más transparente, lo que ha venido haciendo hasta ahora, sino que debe identificar nuevas estrategias, así como definir y alcanzar objetivos prioritarios en tres áreas clave para un crecimiento sostenible e inclusivo: educación, infraestructura y desarrollo productivo e innovación. Hay que ponerle mucha atención a lo que sugiere la Cepal.