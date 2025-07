Con la celeridad que solo es posible en el sector privado, y que debería ser también propia del gubernamental, Promigás emprendió ayer mismo la implementación de una tubería de gas que pasará por el Puente Pumarejo.

El objetivo es dejar solucionada, en un lapso de tres semanas, la crisis que ha obligado al cese de actividades en industrias tan importantes como Monómeros Colombo Venezolanos, y bajo la amenaza de racionamientos eléctricos.

Dicha solución temporal, consistente en la instalación de una tubería de 20 pulgadas y que implica una inversión de $3.500 millones, permitirá abastecimiento total a la Región, aunque solo será por seis meses, plazo tras el cual ya estará lista una obra de mayor consistencia.

La gran ironía de toda esta historia es que en otros tiempos el Gobierno, a través de su Ministerio de Obras, obligó a Promigás a desmontar la tubería que pasaba por el mismo puente.

Desde luego que eran otros tiempos. La guerrilla había volado un puente en el tramo Ciénaga-Santa Marta, de la misma vía, y por allí pasaba la tubería. Ello ocasionó que el daño de por sí grande del artefacto explosivo colocado por el terrorismo se magnificara. La presencia del material inflamable hizo mayores los daños.

A raíz de eso, el gobierno de Andrés Pastrana asumió como política el ‘bajar’ la tubería de los puentes de Colombia. Para Promigás resultaba especialmente difícil y costosa la tarea, en vista de que la tubería pasaba bajo el Puente Pumarejo, pero ante la insistencia se implementó la variable por encima de la isla Cabica, solución también compleja.

¿Fue buena la insistencia del Gobierno para el efecto? ¡Desde luego! Había que proteger a la ciudadanía. Nadie sabía que el gobierno de Uribe reduciría sustancialmente el riesgo de ataques terroristas a la infraestructura nacional.

La obra sobre Cabica era sólida y había sido trazada con buenos márgenes de seguridad. El tubo atravesaba el Magdalena por un túnel, que pasaba 20 metros por debajo del lecho. Dicho túnel nacía y moría a 500 metros de cada orilla.

Pero vino el fenómeno de La Niña, por todos padecido en estos últimos dos años, y el Río comenzó a crecer por el brazo nororiental, acercándose peligrosamente a la boca del túnel.

¿Por qué el Gobierno no dejó en el puente la tubería vacía, quizá con algún mantenimiento garantizado, a fin de que no se perdiera y sirviera para emergencias como esta?

Lo más posible es que la razón sea parte de ese extraño mundo del sector oficial al que hacíamos alusión en el primer párrafo. A pesar de la insistencia del ahora gobernador José Antonio Segebre, a la sazón contratista de la empresa gasífera, el Ministerio se empeñó en desmontarlo, y el paso del gas por el Río quedó sin plan B.

De igual manera surge el interrogante, difícil de absolver, sobre si se ha podido prever una crisis como la que ahora tienen en vilo a la Región. Lo cierto es que Promigás invirtió cuantiosos recursos, por encima de los 30 mil millones de pesos, en intentar luchar contra el Río, aplicando big bags y otras soluciones, pero la fuerza de la naturaleza se impuso. Quizá, si los trámites ante la Creg fuesen menos dispendiosos, y cada autorización no se tramitara a ritmo gubernamental, algo se hubiera podido lograr. Sería importante que el Ministro de Minas evaluara si vale la pena implementar medidas que conduzcan a agilizar licencias para este tipo de obras y, en caso de que lo considere necesario, ponerlas en práctica lo antes posible.

Ahora estamos ante la crisis, y las autoridades hoy han solicitado a los habitantes de la Región que nos autorregulemos en el manejo de los recursos energéticos. Ello conlleva, sin duda, un gran ejercicio de civilidad. Recordemos que el gran momento de Bogotá, en los tiempos gratos de Antanas Mockus, se dio cuando la ciudadanía fue capaz de evitar un racionamiento forzado, en aquel caso de agua.

La autorregulación energética constituye sin duda una gran oportunidad para la Costa. Podemos mostrar que como región estamos preparados para que no se nos imponga un racionamiento y que en cada acto cotidiano que hagamos seamos conscientes de lo que podemos demostrar.

Esperamos igualmente que las empresas afectadas, sin duda sacrificadas por efecto de la crisis, tengan el músculo financiero y manejen adecuadamente la situación, de modo que no haya perjuicio alguno para los trabajadores.

Cabe por último una reflexión, planteada informalmente por el exbanquero y miembro del Comité Editorial de este diario Rodolfo Zambrano Moreno: “Así como el interior no se apaga porque desde el Caribe les enviamos energía térmica cuando sus represas se secan, o tienen menor caudal almacenado en sus represas, ¿el sistema de interconexión no funciona a la inversa? ¿Eso no era un seguro de doble vía que también protegería al Caribe en sus eventuales emergencias , como ahora?”.