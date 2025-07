Es muy comprensible que medio país haya reaccionado de manera adversa a la recomendación del expresidente Andrés Pastrana Arango de retomar la ruta de las negociaciones del Caguán, basado en una extensa carta que el comandante de las Farc, Timoleón Jiménez, más conocido como Timochenko, le envió al historiador de izquierda Medófilo Medina, en respuesta a una misiva de este al desaparecido jefe guerrillero Alfonso Cano. Ambas cartas aparecen en una publicación de este mes de enero que divulga el director del semanario Voz, Carlos Lozano Guillén.

La carta de Timochenko es astuta. Pretende presentar a las Farc como una idealista organización democrática que lucha por los mismos propósitos que inspiraron a líderes como Abraham Lincoln, y a su actividad armada como un legítimo alzamiento en defensa del ‘pueblo raso’. Y sobre su rol en el narcotráfico se limita a decir que las Farc actúan como una especie de agente fiscal que les cobra “un derecho a las mafias por entrar a comerciar en las áreas de nuestra influencia”. Lo que siempre han dicho.

Sin embargo, no dice nada la carta del jefe de las Farc de los secuestrados y de su largo destierro en las cárceles selváticas, ni de los encadenamientos a quienes los padecen. Ni tampoco de los ataques a pueblos, de los cilindros-bombas, ni de las muertes de civiles inocentes. Pues se trata en esta carta, a todas luces, de dulcificar la imagen desprestigiada de las Farc.

Llama la atención la declaración de Pastrana porque en su misiva Timochenko afirma que los diálogos del Caguán no fracasaron por las Farc. Sorprende, por ejemplo, este párrafo: “A la luz de las reglas pactadas con Pastrana, haciendo caso omiso de las malintencionadas campañas de prensa, no puede encontrarse un solo hecho de parte nuestra que signifique una violación a las mismas. Fue el Estado quien hizo valer su tesis de dialogar en medio del conflicto, lo cual quería decir que por fuera de la zona de despeje la guerra continuaría con toda su crudeza. La propia Defensoría del Pueblo se encargó de declarar que las supuestas pistas que mostró Pastrana en fotografía para justificar el fin de la zona eran en realidad antiguas carreteras”.

Pastrana, no obstante, cree que hay un cambio en el lenguaje de las Farc, y de ahí su propuesta. Pero sería conveniente que el expresidente le ofreciera al país un análisis completo de la carta de Timochenko, pues la versión que el país ha conocido y aceptado es que el Caguán fracasó porque las Farc transgredieron los acuerdos y usaron la zona de distensión para expandir su aparato militar, fortalecer sus finanzas con el narcotráfico y el secuestro, y expropiar tierras para ampliar sus controles territoriales.

Lo que estaría indicando la carta en mención es que el gobierno de Pastrana fue ambiguo en los diálogos y que solo los usó para reorganizar las Fuerzas Armadas. Si ello fue así, y si los guerrilleros –claros en esa lectura– jugaron a lo mismo, es decir, a robustecer sus fuerzas, tendría entonces que emerger como verdad histórica que los diálogos del Caguán fueron en realidad un hipócrita pulso de poder entre el Estado y la guerrilla, que no condujo a nada porque cada lado estaba jugando su juego. Ni la guerrilla respetó al Presidente, ni este honró sus compromisos con aquella. Y eso se vio desde aquel evento en el que Tirofijo dejó a Pastrana plantado. Y sobre este fracaso se montó la candidatura finalmente victoriosa de Álvaro Uribe.

En tal caso, el gran engañado fue el país, que asistió al espectáculo de estos falsos diálogos con la esperanza de que pudieran terminar en la conquista de la paz. Por eso, si se reanudaran las conversaciones, hoy tendría que haber, primero que nada, una gran sinceridad entre las partes.

No obstante las resistencias de los sectores más radicales del país, no se debería despachar de un plumazo la sugerencia de Pastrana. Pero no admite discusión que una negociación futura supone cartas nítidas de ambas partes. El Estado debe indicar qué quiere y las Farc también.

El hecho de que esta organización guerrillera sea el soporte armado de los comerciantes de la droga insinúa que la paz con esta significa prácticamente quitarle al narcotráfico uno de sus mayores elementos perturbadores. Por eso, es importante que, como ha dicho el presidente Santos, no se cierre esta puerta. Pero unos nuevos diálogos no pueden volver a ser, para decirlo a la manera de nuestro Nobel García Márquez, una mamadera de gallo.