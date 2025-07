Pareciera que la parsimonia y la irresponsabilidad en la ejecución de obras vitales para el desarrollo de las ciudades colombianas fuesen improntas ineludibles. Algo huele mal en las contrataciones colombianas. Porque a los retrasos, innegables y perjudiciales para las comunidades, se suman los sobrecostos en las obras y su mala calidad.

Cartagena, lamentablemente, no escapa a esa espiral de degradación. Ahí está Transcaribe: se anunció que empezaría a funcionar a finales del 2011, pero, como están las cosas, todo parece indicar que ese servicio –tan esencial y de gran utilidad para los cartageneros– podría entrar en operación entre finales del 2012 y comienzos del 2013, según lo confirmó su gerente, Enrique Chartuni.

La dificultad está en un diez por ciento que resta de ejecución de las obras civiles. Porque, según sostiene Chartuni, apenas hace falta un kilómetro de vía por hacer en Bazurto. Están construidas quince estaciones, y restan dos, en la zona del mercado.

Pero el Gerente de Transcaribe no ofrece explicaciones profundas y convincentes sobre las reales causas del retraso. No se sabe si, como suele ocurrir con ese tipo de millonarios contratos, todo obedece a negligencia de la firma contratista. En tanto, los únicos perjudicados son los usuarios del servicio de transporte, que han puesto sus expectativas en Transcaribe, para aliviar las muchas deficiencias que, de tiempo atrás, se registran en la movilización masiva tradicional.

La Cámara de Comercio de Cartagena alertó sobre el problema. Y señaló con dedo acusador a los contratistas como los culpables de tales atrasos. Dijo: «Reiteramos nuestra inconformidad ante el retraso significativo en la programación inicial de las obras, y el incumplimiento continuo por parte de los contratistas a los compromisos asumidos». Además, denunció que en varias ocasiones el contrato se ha prorrogado, amén de haberse otorgado plazos adicionales para ejecutar los trabajos.

Ello indica que falló la planeación en términos de tiempo, ritmo de los trabajos y, seguramente, número de obreros y materiales requeridos. Algo similar pasó en Barranquilla. Ha habido complacencia extrema con los contratistas, y ninguna de las cláusulas perentorias sobre sanciones pecuniarias por tales demoras se ha aplicado. Explicaciones claras deben otorgarse a los cartageneros, por esa permisividad inadmisible. Parece que no hay ni voluntad ni argumentaciones válidas para que ello suceda.

Están en juego miles de millones de pesos, salidos de los bolsillos de los contribuyentes. Y eso no parece mover a los responsables de las obras de Transcaribe. Pareciera que a ellos apenas les interesan los cuantiosos dividendos que obtendrán del contrato. Pero no se nota que estén interesados en ejecutar una obra moderna, versátil y dinámica que haga funcional, y menos torturante, el uso del transporte masivo. No hay interés en los usuarios, que son el objetivo final del nuevo sistema de transporte de Cartagena.

Al pronunciamiento de la Cámara de Comercio deben unirse también los de otros sectores representativos de la sociedad cartagenera. La presión que se ejerza en torno al asunto puede contribuir a que, al fin, los contratistas adopten una actitud responsable y decidan acelerar los trabajos de la retrasada obra. Esta sociedad, que ha sido benévola con su silencio, no puede seguir siendo rey de burlas, y, mucho menos, seguir esperando hasta fecha indefinida la puesta en marcha de un servicio que ella reclama a gritos, para mejorar ese otro aspecto de la calidad de vida de los cartageneros.

Si tal suceso no ocurre pronto, los entes de control fiscal están obligados a decirle a Cartagena qué está sucediendo, y, si fuera del caso, a definir las sanciones disciplinarias y monetarias que correspondan. Porque la impunidad no puede apoderarse del contrato, mientras se ejecuta con exasperante lentitud.

No conviene a la imagen de Cartagena, nuestro principal destino turístico internacional y nacional, gracias a sus encantos arquitectónicos coloniales y sus atractivas playas, que se siga dilatando la culminación de Transcaribe. Es esencial para La Heroica, para la optimización de su movilidad y para la modernización de su sistema de transporte masivo de pasajeros. El alcalde Campo Elías Terán tiene que ponerse al frente del tema.