La conectividad de las IE

Tuve el placer de participar como invitado en el Foro Caribe Siglo XXI, en el panel dedicado a las Tecnologías aplicadas a la Educación. En vista de lo extenso del tema, dedicaré este espacio para reflexionar en un punto que resulta vital para avanzar sobre este tema, al interior de las instituciones educativas oficiales de la Región Caribe. En este foro, expuse algunos datos de los niveles de conexión a Internet que tienen las IE en la Región Caribe para julio de 2011, según los datos que dispone el OECC de la Universidad del Norte; dejé constancia de mi preocupación al momento de hablar de este tema, cuando aún el 77% de estas instituciones no cuentan con esto en la actualidad. Si los números generales me preocupan, no quiero aún ahondar en las diferencias que existen entre las IE rurales y urbanas sobre este tema. La Región Caribe necesita de planes ambiciosos que reduzcan este porcentaje muy pronto. Solo así lograremos hablar o asumir una Región acorde a los retos del siglo XXI, y tratar otros problemas sobre un tema que me resulta muy importante, aprovechar los recursos tecnológicos para formar a nuestros niños, niñas y adolescentes del Caribe en igualdad de condiciones, frente a una sociedad cada vez más competitiva e interconectada. Hasta no lograr esto, tendremos un Caribe del siglo XX, en el mejor de los casos, o del siglo XIX, intentando competir en un mundo del siglo XXI.

Elías Said Hung

Como director del OECC de la Universidad del Norte participó en el panel de Tecnología para la educación: futuro.

A DESATANIZAR

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo en Barranquilla que su proyecto de reforma a la Ley 30 había sido satanizado. El lenguaje de la satanización, al igual que su opuesto, la glorificación, desinforma, altera las ideas, las descripciones o narraciones de los hechos. Y, como apela más al sentimiento que a la razón, sus mentiras y distorsiones caen mejor en terrenos abonados por la fe. Por lógica, sus falsedades encuentran mayor resistencia en la inteligencia de hombres y mujeres en uso de razón. Por eso su estudio debe ser incluido en el pénsum de colegios y universidades, no para formar expertos en publicidad, relaciones públicas y estrategia política, que aprenden de sus minucias perversas para manipular, sino como alfabetización mediática, que capacite a todo ser humano, desde su infancia, a conocer el proceso de producción y recepción de los mensajes mediáticos. Porque es el conocimiento, el único y verdadero mecanismo de defensa contra la manipulación y sus afines.

Heriberto Fiorillo

Participó como moderador del pánel Calidad y pertenencia de la educaciòn, en el tercer Foro Siglo XXI.

“TIC y calidad educativa”

Todos lo saben, muchos lo predican, pero en el ejercicio final cuando se está al frente de los alumnos, la tecnología de la información y las comunicaciones pasan a un segundo plano en su misión de apoyar los procesos de mejora en la calidad educativa.

Hoy manejamos estadísticas tales como la relación de cuantos alumnos hay por computador en cada escuela para orientar la política de inversión en la materia, pero poco hablamos de cuánto tiempo le brindamos a los alumnos para que puedan estar al frente de un computador ampliando sus conocimientos. Hoy mientras el Gobierno Nacional brinda excepción al cobro de IVA para computadores, los entes territoriales los gravan con sus estampillas locales en las compras cuando invierten en tecnología para sus escuelas. Hoy nos quejamos de poca cobertura en educación superior y centralismo estatal y nos alejamos de opciones de educación descentralizada, económica y de calidad como lo puede ser la Academia Virtual. La conclusión de este gran foro de educación del Caribe incluye una reflexión profunda sobre la necesidad de incorporar verdaderamente las TIC en la metodología diaria de enseñanza y un compromiso total de la administración pública de llenar vacios en infraestructura tecnológica de nuestra región. Aprendamos de casos de éxito: Atlántico Digital”.

Mauro Javier Salas Saucedo

Especialista de UNE en educación, participación en el panel Tecnologías para la Educación: Futuro, en el tercer Foro Siglo XXI.