Con atónita conmoción ha reaccionado el mundo entero ante el inesperado suicidio en la semana pasada del subsecretario de Comercio Exterior de Argentina, Iván Heyn, quien se ahorcó en su habitación de un hotel en Montevideo, adonde había viajado para participar en la cumbre del Mercosur. La presidenta Cristina Kirchner, una vez enterada de la noticia, sufrió un ataque de nervios y se retiró de la cumbre.

Pero lo que más ha causado asombro en este caso particular es el elevado perfil ejecutivo del diplomático estrella del kirchnerismo, quien en la plenitud de su vida, a los 33 años, toma tan inexplicable decisión de quitarse la vida en medio de la importante reunión y en medio de las fiestas de diciembre.

Las primeras pesquisas coinciden en que el promisorio economista y dirigente juvenil venía padeciendo lo que se llama en el argot administrativo un alto estrés ejecutivo, y había presentado en las últimas semanas intensa depresión, cansancio, irritabilidad y agotamiento mental. Fuera de lo anterior, en los antecedentes del alto funcionario se encuentra que su padre, un industrial que perdió todo en la crisis argentina de 2001, había registrado ya un intento de suicidio.

Pero este hecho nos ubica de frente con otra realidad confirmada en diversos estudios científicos: el mes de diciembre posee un alto riesgo de ocurrencia de suicidios porque durante estas fechas festivas de Navidad y Año Nuevo aumentan los problemas de salud mental tales como el estrés, la ansiedad, la depresión, las compras compulsivas y el elevado consumo de alcohol.

En una ciudad como la nuestra, en que el número de suicidios en el presente 2011 ha superado preocupantemente la barrera de los 30 casos, esta situación igualmente nos advierte del cuidado que debemos tener en esta época de Navidad y de final de año para evitar que las personas que atraviesan por un período depresivo y de desánimo tomen la fatal determinación de atentar contra su vida.

Los últimos días del año hacen reflexionar acerca de logros y metas cumplidas o no cumplidas en los terrenos de la economía, el amor, el desarrollo profesional, la familia, y de evaluar si lo que se tiene es acorde o no a la vida que se presupuestó y anheló a principios de año. De otro lado, las fiestas decembrinas son la temporada en la que las personas conviven más en familia, pero quienes tienen conflictos con sus seres queridos o se encuentran lejos de ellos se les da por extrañarlos, y surgen sentimientos depresivos de los que se quiere escapar de formas diversas.

Según los expertos, a algunos se les da por las compras compulsivas y el consumismo como una forma de evasión a los problemas personales, ya que comprando se sienten vivos, importantes, y llenan el vacío que causa la íntima soledad. Otros recurren al alcohol para escapar de su desolación interior, lo cual produce en estas épocas del año elevadas tasas de violencia contra mujeres, niños y personas adultas mayores, así como de accidentes de tránsito y tentativas de suicidio.

Un hecho relevante es que la idea de que solo los pacientes con depresión intentan suicidarse, o que todos lo que lo intentan o lo logran están deprimidos es falsa. Los expertos consideran que muchos de quienes se auto-inmolan atraviesan por un túnel que equivocadamente les impide ver las otras alternativas de solución a problemas financieros, interpersonales, decepciones amorosas o por situaciones ligadas a enfermedades graves o terminales.

Por otro lado, se sabe que algunos suicidas tienden a imitar o repetir los métodos que han utilizado otros para provocarse la muerte, dándose especies de ‘epidemias de suicidios’, razón por la cual se ha instado, sobre todo a nosotros, los medios de comunicación, a no abundar en detalles cuando informamos sobre un evento de esta naturaleza.

El hecho de que la vida no tenga ningún sentido es la única razón para vivirla, decía el célebre filósofo del suicidio Emil Ciorán. En estas últimas semanas decembrinas estemos atentos a nuestro alrededor para percatarnos y no dejar solos a nuestros familiares, compañeros de trabajo, jóvenes o ancianos que presenten visibles comportamientos de tristeza, aislamiento, llanto, lentitud verbal o física, insomnio, ansiedad, desinterés por cosas que les solían agradar, aflicción por pérdidas de empleo, de pareja o de otro familiar, incapacidades por enfermedad o accidente, síntomas de riesgo, los cuales no deben pasarse por alto porque pueden ser antesalas que detonen un suicidio.

Estemos donde estemos, levantémosles el ánimo, hablemos con ellos, propongámosles otras soluciones a los tristes problemas que les angustian, contagiémosles de alegría y de ganas de vivir haciéndoles ver lo bella que es la vida, la única que tenemos, especialmente en estas iluminadas y aireadas épocas decembrinas, la más hermosa temporada del año.