La democracia en cualquier parte del mundo, no es simplemente el triunfo electoral de las mayorías y el respeto por las minorías. Es mucho más que eso, es el respeto por la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libre movilización, el respeto por los derechos humanos y el derecho de las minorías de disentir y opinar sobre los actos de gobierno de las mayorías que ostentan al poder.

El pueblo colombiano en su 99% rechaza el narcoterrorismo, ya que hemos sufrido en carne propia el flagelo inclemente de estos grupos terroristas que nos tuvieron en vilo y nos secuestraron en nuestras propias ciudades y pueblos por muchos años. Estuvimos presos, no podíamos ir de Barranquilla a Sincelejo, mucho menos a Montería por temor a que nos secuestraran o asesinaran. Fue tanta la represión y la infamia de estos grupos narcoterroristas sobre la población civil, que no nos atrevíamos ir siquiera de Barranquilla a Santa Marta. Esto que estoy diciendo no es una mentira mucho menos una ficción, fue la dura realidad de los muchos años que estuvimos secuestrados por los grupos guerrilleros y narcotraficantes de las Farc y el ELN.

No se quejen aquellas personas que contribuyen con sus comentarios a hacer a estos grupos al margen de la ley unas mansas palomas y unos hacedores del bien, porque serán consideradas por la opinión pública enemigos del estado, de la democracia y del pueblo colombiano.

Fernán Álvarez Torregroza