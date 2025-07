Que la salud deberá convertirse en un verdadero derecho, dijo para EL HERALDO –abril 5/2012– el directivo de la Asociación Colombiana de Hospitales y clínicas Ulahy Beltrán López.

Que “el sistema de salud en este país no puede seguir teniendo abundantes recursos para darle atención a las personas, pero estos recursos se retengan por parte de algunos infractores del sistema, que los desvían”, apuntó.

Considero que el Gobierno debe enfatizar para que las EPS (Entidades Prestadoras de Salud) por medio del médico familiar remitan directamente a sus pacientes a los especialistas.

Vean este caso: por mala circulación en los miembros inferiores tomaba un medicamento que me aliviaba –por lo menos– el dolor en las piernas. En el mes de enero del año que avanza me negó la EPS dicha droga aduciendo que había sido descontinuada y que pidiera cita para asistir donde el médico familiar.

Así lo hice, pero el médico familiar dispuso cita al cirujano, quien sería el que ordenaría remisión al especialista, la cita al cirujano me la dieron par el 28 de mayo, o sea a más de tres meses. Después, la cita al especialista ¿cuántos meses duraría? Como no podía aguantar el dolor tuve que visitar al médico particular. Y eso que a mi esposo le descuentan $700.000 por salud todos los meses y por cada consulta $23.000 por cada uno.

Parece –visto lo anterior– que los directores de las empresas prestadoras de salud, no todas pero sí a la que me encuentro adscrita, desconoce o tienden en un Estado Social de Derecho (Art. 1 de la Carta Política) fundado en el respeto de la dignidad humana y la conservación del valor de la vida resulta inaceptable que se pueda tolerar que, ante el apremio de una persona de recibir un tratamiento médico para conservar su salud como derecho inalienable, a la vida en calidad de beneficiarias, se ponga esto en pliego al someterlo a una consulta a meses de necesitarla.

Ana Henríquez de Salinas